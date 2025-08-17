Ο Βασίλης Σπανούλης πήρε ρόλο... παίκτη στην Κυριακάτικη προπόνηση της Εθνικής Ομάδας.

Η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας για το EuroBasket 2025 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τη «γαλανόλευκη» να εστιάζει και στο τουρνουά Ακρόπολις, που θα φιλοξενηθεί στο ΟΑΚΑ από τις 20 έως τις 22 Αυγούστου. Εκεί όπου η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει Λετονία και Ιταλία.

Η Ελληνική Ομοσπονδία μοιράστηκε με τους φιλάθλους φωτογραφίες και βίντεο από την Κυριακάτικη προπόνηση (17/8) με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παρουσιάζει η ενεργή συμμετοχή του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος πήρε τον ρόλο του αμυντικού. Άπαντες παίκτες ήταν στη διάθεση του ομοσπονδιακού τεχνικού.