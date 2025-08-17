Οι καρδιές των Σλοβένων επέστρεψαν στις θέσεις τους, καθώς ο Λούκα Ντόντσιτς θα προπονηθεί κανονικά με την εθνική και θα δώσει κανονικά το «παρών» στο Eurobasket.

«Λαχτάρησαν» άπαντες στην αποστολή της Σλοβενίας με τον τραυματισμό του Λούκα Ντόντσιτς στο φιλικό παιχνίδι με την Λετονία.

Ο σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς αποχώρησε από το παιχνίδι κατά τη διάρκεια της 3ης περιόδου σημαίνοντας πραγματικό συναγερμό στις τάξεις της ομάδας.

Παρόλα αυτά τα πρώτα νέα ήταν άκρως καθησυχαστικά καθώς δεν ήταν κάτι το σοβαρό. Κάτι που επιβεβαιώθηκε και από την ομοσπονδία μπάσκετ της Σλοβενίας.

Με χαρακτηριστική ενημέρωση έκανε γνωστό ότι ο Λούκα Ντόντσιτς θα προπονηθεί κανονικά με την ομάδα την ερχόμενη Δευτέρα (18/8) ενόψει του φιλικού με την Μεγάλη Βρετανία (19/8) στο Στόζιτσε.