Το Gazzetta σας βάζει στο κλίμα του Eurobasket 2025 και θέλει να δει πόσο καλά ξέρουν τη διοργάνωση οι αναγνώστες του.

Τις επόμενες μέρες το Eurobasket 2025 θα μονοπωλεί το ενδιαφέρον των ανθρώπων που λατρεύουν το άθλημα. Το Gazzetta για άλλη μια φορά βάζει στην... εξίσωση τους αναγνώστες του και θέλει να διαπιστώσει πόσο καλά ξέρουν τι έγινε σε παλιότερες διοργανώσεις. Υπάρχει κάποιος... γκουρού που θα κάνει το απόλυτο; Δύσκολο! Αλλά όχι ακατόρθωτο, αφού έχετε αποδείξει και στο παρελθόν πως πολλοί από εσάς, ζείτε για τέτοιου είδους προκλήσεις και κουίζ.

Θα είναι δύσκολο έως απίθανο να κάνει κάποιος το 15/15, αλλά στο παρελθόν αρκετοί έχουν αποδείξει την αξία τους. Αφού θυμούνται και την πιο τρελή λεπτομέρεια. Για να σας δω τι... ψάρια πιάνετε.

