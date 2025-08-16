Η Εθνική Παίδων ολοκλήρωσε την παρουσία της στο EuroBasket U16 στην 10η θέση, γνωρίζοντας την ήττα με 74-62 από τη Γερμανία στην Τιφλίδα. Το παιχνίδι σημαδεύτηκε από τον τραυματισμό του Ευάγγελου Ασωνίτη στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Η αναμέτρηση έκλεισε με αρνητικό πρόσημο για την Ελλάδα, καθώς ο Ευάγγελος Ασωνίτης αποχώρησε τραυματίας λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη της αναμέτρησης. Μάλιστα ο τραυματισμός του φάνηκε αρκετά σοβάρος με άπαντες στο «γαλανόλευκο» team να αγωνιούν για την κατάστασή του.

Τα δεκάλεπτα: 11-15, 23-36, 43-61, 62-74