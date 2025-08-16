EuroBasket U16, Ελλάδα - Γερμανία 62-74: Τερμάτισε 10η η Εθνική, αγωνία με τον τραυματισμό του Ασωνίτη
Η Εθνική Παίδων ολοκλήρωσε την πορεία της στο EuroBasket U16 καταλαμβάνοντας τη 10η θέση, ύστερα από την ήττα με 74-62 από τη Γερμανία στην Τυφλίδα.
Η αναμέτρηση έκλεισε με αρνητικό πρόσημο για την Ελλάδα, καθώς ο Ευάγγελος Ασωνίτης αποχώρησε τραυματίας λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη της αναμέτρησης. Μάλιστα ο τραυματισμός του φάνηκε αρκετά σοβάρος με άπαντες στο «γαλανόλευκο» team να αγωνιούν για την κατάστασή του.
Τα δεκάλεπτα: 11-15, 23-36, 43-61, 62-74
