Ο Βασίλης Σπανούλης δεν μπόρεσε να κρύψει την απογοήτευσή του ύστερα από μια (ακόμα) κακή επίθεση της Εθνικής στο ματς με το Μαυροβούνιο.

Επιθετικά η Εθνική ομάδα δεν τα πήγαινε καλά στην αναμέτρηση με το Μαυροβούνιο, κάτι που προκάλεσε και την απογοήτευση του ομοσπονδιακού προπονητή.

Ύστερα από κακή επίθεση κατά τη διάρκεια της 3ης περιόδου η οποία έφερε ένα «σκοτωμένο» τρίποντο του Θανάση Αντετοκούνμπο από τα οκτώ μέτρα, ο Βασίλης Σπανούλης δεν... μπορούσε να πιστέψει σε αυτά που έβλεπε.

Μάλιστα η κάμερα της κρατικής τηλεόρασης τον «συνέλαβε» σε μια στιγμή απογοήτευσης ύστερα από τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώθηκε η επίθεση της ομάδας του.