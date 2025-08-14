Ελλάδα - Μαυροβούνιο: Η απογοήτευση του Σπανούλη μετά από κακή επίθεση της Εθνικής (vid)
Επιθετικά η Εθνική ομάδα δεν τα πήγαινε καλά στην αναμέτρηση με το Μαυροβούνιο, κάτι που προκάλεσε και την απογοήτευση του ομοσπονδιακού προπονητή.
Ύστερα από κακή επίθεση κατά τη διάρκεια της 3ης περιόδου η οποία έφερε ένα «σκοτωμένο» τρίποντο του Θανάση Αντετοκούνμπο από τα οκτώ μέτρα, ο Βασίλης Σπανούλης δεν... μπορούσε να πιστέψει σε αυτά που έβλεπε.
Μάλιστα η κάμερα της κρατικής τηλεόρασης τον «συνέλαβε» σε μια στιγμή απογοήτευσης ύστερα από τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώθηκε η επίθεση της ομάδας του.
Δείτε το σχετικό βίντεο με την επίθεση της Εθνικής και την απογοήτευση του Σπανούλη
