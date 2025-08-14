Ελλάδα - Μαυροβούνιο: Η μαγική ασίστ του Σλούκα και ο εξαιρετικός Σαμοντούροβ σε άμυνα και επίθεση (vids)
Οι Κώστας Σλούκας και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ έκλεψαν την παράσταση κατά τη διάρκεια του πρώτου δεκάλεπτου του αγώνα με το Μαυροβούνιο.
Αρχικά ο διεθνής πάουερ φόργουορντ είπε ένα μεγαλοπρεπέστατο «όχι» στην ελληνική ομάδα με μια άκρως επιβλητική τάπα, ενώ στη συνέχεια έκανε αισθητή την παρουσία του και στην επίθεση.
Χάρη στην τρομερή έμπνευση του Κώστα Σλούκα, ο οποίος έδωσε μια μαγική πάσα στον συμπαίκτη του στην Εθνική και στον Παναθηναϊκό και εκείνος φρόντισε να την εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Δείτε τα σχετικά βίντεο
