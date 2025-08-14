Εντυπωσιακές φάσεις πρόσφεραν οι Κώστας Σλούκας και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ στο πρώτο δεκάλεπτο του φιλικού αγώνα με το Μαυροβούνιο.

Αρχικά ο διεθνής πάουερ φόργουορντ είπε ένα μεγαλοπρεπέστατο «όχι» στην ελληνική ομάδα με μια άκρως επιβλητική τάπα, ενώ στη συνέχεια έκανε αισθητή την παρουσία του και στην επίθεση.

Χάρη στην τρομερή έμπνευση του Κώστα Σλούκα, ο οποίος έδωσε μια μαγική πάσα στον συμπαίκτη του στην Εθνική και στον Παναθηναϊκό και εκείνος φρόντισε να την εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.