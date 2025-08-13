EuroBasket U16: Πού θα δείτε το ματς της Εθνικής Παίδων με την Φινλανδία για τις θέσεις 9-16
Η Σερβία αποδείχθηκε ανώτερη στο παιχνίδι απέναντι στην Ελλάδα για τη φάση των «16» του EuroBasket U16 και επικράτησε με 92-65 και έτσι η Εθνική Παίδων θα αντιμετωπίσει τη Φινλανδία σε παιχνίδι για τις θέσεις 9-16 (13/8, 20:00).
Η Εθνική Παίδων συνεχίζει την πορεία της στο EuroBasket U16 μέσα από τα ματς κατάταξης, λοιπόν, με την αναμέτρηση με τους Φινλανδούς να ξεκινάει στις 20:00, ενώ θα προβληθεί ζωντανά μέσω του καναλιού της FIBA στο YouTube.
