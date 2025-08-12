Κώστας Αντετοκούνμπο: «Δεν υπάρχει πικρία για τον τρόπο που έφυγα από τον Παναθηναϊκό»

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε στην επιστροφή του στο ΟΑΚΑ για την προετοιμασία με την Εθνική Ανδρών ενόψει του EuroBasket 2025, καθώς και στην αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό και τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό στα μέσα της περασμένης σεζόν, ο Κώστας Αντετοκούνμπο επέστρεψε στο ΟΑΚΑ, όχι ως παίκτης των «πράσινων», αλλά για την προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών ενόψει του EuroBasket 2025.

Ο διεθνής σέντερ παραχώρησε συνέντευξη στο BasketNews, όπου μίλησε για τα συναισθήματά του σχετικά με τον τρόπο που ολοκληρώθηκε η συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό, καθώς και για τις φιλοδοξίες του τόσο με τον Ολυμπιακό όσο και με την Εθνική ομάδα.

«Θα έλεγα ότι η γεύση είναι γλυκόπικρη. Έχω πολύ καλές αναμνήσεις. Αλλά τώρα είμαι κάπου αλλού και είμαι συγκεντρωμένος. Δεν υπάρχει πικρία μέσα μου... Είναι όλα δουλειά. Δεν μπορείς να κουβαλάς πικρία, δεν σε κάνει καλό άνθρωπο», εξήγησε ο Κώστας Αντετοκούνμπο, ο οποίος αναφέρθηκε στη λύση της συνεργασίας του με τον Παναθηναϊκό: «Δεν το περίμενα καθόλου».

Σε ερώτηση για τους στόχους του με τον Ολυμπιακό, όπου θα συνεχίσει την καριέρα του, ο Κώστας Αντετοκούνμπο δήλωσε: «Πάντα θέλω να κερδίζω. Όπου κι αν πάω, αυτός είναι ο στόχος μου να κατακτήσω όσα περισσότερα τίτλους γίνεται. Τη EuroLeague, το ελληνικό πρωτάθλημα και ό,τι άλλο μπορούμε»..

Όσον αφορά την παρουσία του στην Εθνική ομάδα, ενόψει του EuroBasket, είπε: «Ήρθα εδώ για να βοηθήσω την ομάδα όσο περισσότερο μπορώ. Η περασμένη σεζόν με βοήθησε να καταλάβω πράγματα για μένα ως παίκτη. Μπορώ να βελτιωθώ πολύ επιθετικά. Αμυντικά, ο κόσμος ξέρει πώς μπορώ να βοηθήσω, αλλά θέλω να είμαι δυνατός και στις δύο πλευρές. Ο στόχος είναι να κερδίσουμε ένα μετάλλιο. Έχουμε πολλούς ταλαντούχους, ανιδιοτελείς παίκτες που θα βάλουν την ομάδα πάνω από τον εαυτό τους.

Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε την έκπληξη. Ο Γιάννης σίγουρα βοηθάει ως παίκτης αυτού του επιπέδου, αλλά ο στόχος δεν αλλάζει, είναι να κερδίσουμε ένα μετάλλιο. Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω δει καμία από τις υπόλοιπες ομάδες. Φυσικά, υπάρχουν πάντα καλές ομάδες όπως η Ιταλία, η Σερβία, η Γερμανία. Φέτος, νομίζω ότι θα υπάρχουν δύο ή τρεις ομάδες που θα μας εκπλήξουν. Για παράδειγμα, ίσως η Λετονία. Αυτές είναι καλές ομάδες, αλλά δεν είναι φαβορί. Και ελπίζω ότι θα κερδίσουμε».