Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με το ματς ανάμεσα σε Ελλάδα και Σκωτία, αλλά και τα παιχνίδια της Stoiximan GBL.

Πλούσιο τόσο σε ποδόσφαιρο όσο και σε μπάσκετ το «μενού» των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας (15/11).

Στις 21:45, η Εθνική υποδέχεται τη Σκωτία στο «Γ.Καραϊσκάκης» στο πλαίσιο των προκριματικών του Μουντιάλ 2026, με το παιχνίδι να μεταδίδεται ζωντανά από τη συχνότητα του Alpha. Την ίδια ώρα η Δανία αντιμετωπίζει τη Λευκορωσία (Nova Sports prime) και η Ελβετία τη Σουηδία (Nova Sports 2). Νωρίτερα, στις 19:00, η Γεωργία φιλοξενεί την Ισπανία (Nova sports 1), η Τουρκία τη Βουλγαρία (Nova Sports 2) και η Κύπρος την Αυστρία (Νοva Sports start).

Στο μπάσκετ, ξεκινά η 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL με τρεις αναμετρήσεις. Στις 14:00, Μύκονος - Πανιώνιος (ΕΡΤ2), στις 18:15 Καρδίτσα - Περιστέρι (ΕΡΤ Sports 1) και την ίδια ώρα ΑΕΚ - Μαρούσι (ΕΡΤ2).

