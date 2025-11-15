Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Ελλάδα - Σκωτία, τα προκριματικά του Μουντιάλ και η Stoiximan GBL
Πλούσιο τόσο σε ποδόσφαιρο όσο και σε μπάσκετ το «μενού» των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας (15/11).
Στις 21:45, η Εθνική υποδέχεται τη Σκωτία στο «Γ.Καραϊσκάκης» στο πλαίσιο των προκριματικών του Μουντιάλ 2026, με το παιχνίδι να μεταδίδεται ζωντανά από τη συχνότητα του Alpha. Την ίδια ώρα η Δανία αντιμετωπίζει τη Λευκορωσία (Nova Sports prime) και η Ελβετία τη Σουηδία (Nova Sports 2). Νωρίτερα, στις 19:00, η Γεωργία φιλοξενεί την Ισπανία (Nova sports 1), η Τουρκία τη Βουλγαρία (Nova Sports 2) και η Κύπρος την Αυστρία (Νοva Sports start).
Στο μπάσκετ, ξεκινά η 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL με τρεις αναμετρήσεις. Στις 14:00, Μύκονος - Πανιώνιος (ΕΡΤ2), στις 18:15 Καρδίτσα - Περιστέρι (ΕΡΤ Sports 1) και την ίδια ώρα ΑΕΚ - Μαρούσι (ΕΡΤ2).
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- ΑΕΚ - Παναθηναϊκός Women's Football League (13:45, ΕΡΤ2)
- Μύκονος - Πανιώνιος (16:00, ΕΡΤ 2)
- Καζακστάν - Βέλγιο (16:00, Nova Sports prime)
- Mαρούσι - ΑΕΚ (18:15, ΕΡΤ2)
- Καρδίτσα - Περιστέρι (18:15, ΕΡΤ Sports 1)
- Γεωργία - Ισπανία (19:00, Nova Sports 1)
- Toυρκία - Βουλγαρία (19:00, Nova Sports 2)
- Kύπρος - Αυστρία (19:00, Nova Sports start)
- Ελλάδα - Σκωτία (21:45, Alpha)
- Δανία - Λευκορωσία (21:45, Nova Sports prime)
- Ελβετία - Σουηδία (21:45, Nova Sports 2)
