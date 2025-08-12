Σέκουλιτς: «Η Αρμάνι δεν επέτρεψε στους Νίμπο και Τσάντσαρ να παίξουν στο EuroBasket»

Ο προπονητής της Εθνικής Σλοβενίας, Αλεξάνταρ Σέκουλιτς, μίλησε για τον Λούκα Ντόντσιτς, τονίζοντας ότι ακόμα δεν είναι στο 100%, ενώ έθιξε και το θέμα της απουσίας των Τζος Νίμπο και Βλάτκο Τσάντσαρ.

Η Σλοβενία συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει του EuroBasket 2025 και ο τεχνικός της, Αλεξάνταρ Σέκουλιτς , δήλωσε πως ο Λούκα Ντόντσιτς δεν είναι ακόμη η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, καθώς μπορεί να παρουσιάσει ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση.

«Ο Λούκα έχει αλλάξει τον τρόπο που δουλεύει, αλλά το αν είναι σε καλύτερη κατάσταση ή όχι θα το δούμε. Δεν μπορεί να είναι στο peak του τώρα, έχει μόλις ξεκινήσει τις προπονήσεις μπάσκετ. Δεν είναι ακόμα ο πραγματικός Ντόντσιτς, και όλοι ξέρουμε πως είναι αυτός στο παρκέ. Το πιο σημαντικό είναι ότι ο Λούκα έχει κίνητρο, ότι ήρθε εδώ να κάνει κάτι ξεχωριστό με την εθνική και μετά να είναι έτοιμος για τη νέα σεζόν» ανέφερε σχετικά.

Όσο για τους Τσάντσαρ και Νίμπο που θα απουσιάσουν από το EuroBasket 2025, ανέφερε ότι η Αρμάνι Μιλάνο δεν τους άφησε να αγωνιστούν με την Εθνική παρά την θέληση των παικτών. «Μας στενοχωρεί το γεγονός ότι κάποιοι διεθνείς δεν μπόρεσαν να έρθουν. Μιλάω για τον Τσάντσαρ και τον Νίμπο, στους οποίους η ομάδα τους δεν επέτρεψε να αγωνιστούν, παρότι ήθελαν πολύ. Είναι ένα μεγάλο πλήγμα, αλλά πρέπει να το αξιοποιήσουμε δίνοντας ευκαιρίες σε νεότερους παίκτες».