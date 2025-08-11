Προπονητής Βοσνίας: «Ο Νούρκιτς είναι εκτός φόρμας και οριακά μπορεί να τρέξει»

Ο προπονητής της εθνικής Βοσνίας Ερζεγοβίνης δεν «μάσησε τα λόγια» του για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Γιουσούφ Νούρκιτς.

Η Βοσνία Ερζεγοβίνη δεν έχει αρχίσει με τον καλύτερο τρόπο την προετοιμασία της ενόψει του EuroBasket 2025, έχοντας ηττηθεί διαδοχικά σε φιλικά, με το Μαυροβούνιο να επικρατεί και αυτό άνετα με 102-90.

Ο προπονητής της βαλκανικής χώρας, Άντις Μπετσίραγκιτς, στις δηλώσεις του μετά την πιο πρόσφατη ήττα, αναφέρθηκε στα θέματα που υπάρχουν στην ομάδα ενώ δεν... μάσησε τα λόγια για του για την κατάσταση όπου βρίσκεται ο Γιουσούφ Νούρκιτς.

Πιο συγκεκριμένα, για τον 30χρονο ψηλό των Γιούτα Τζαζ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο Νούρκιτς είναι εκτός φόρμας και οριακά μπορεί να τρέξει» ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε «Ο Καστανιέδα δεν κάνει προπονήσεις, άρχισε να παίζει στα πέντε επί πέντε δύο μέρες πριν. Όλα αυτά πρέπει να ενσωματωθούν σε μία ομάδα που έπαιζε μαζί τα προηγούμενα δύο χρόνια.

Έχουμε να προετοιμαστούμε καλύτερα για τους αγώνες. Χάσαμε 18 βολές κόντρα στη Σερβία. Το Μαυροβούνιο είναι επίσης μία καλή ομάδα και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να πείσουμε τους παίκτες να καταλάβουν που είναι τα προβλήματα».

Υπενθυμίζουμε ότι η Βοσνία Ερζεγοβίνη βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με την Ελλάδα, αυτόν της Λεμεσού, με το παιχνίδι ανάμεσα στις δύο χώρες να είναι προγραμματισμένο για τις 2 Σεπτεμβρίου.