Η Βοσνία ηττήθηκε 90-102 από το Μαυροβούνιο σε φιλικό προετοιμασίας για το EuroBasket 2025, παρά την προσπάθεια των Τζάναν Μούσα, Αλεξάνταρ Λάζιτς και Γιουσούφ Νούρκιτς.

Η εθνική ομάδα της Βοσνίας Ερζεγοβίνης έδωσε φιλικό παιχνίδι σήμερα απέναντι στο Μαυροβούνιο και ηττήθηκε με 90-102 ενόψει του EuroBasket 2025.

Το πρώτο δεκάλεπτο είχε ελαφρύ προβάδισμα για τους Βόσνιους με 22-21)Ωστόσο, στη συνέχεια ακολούθησε μεγάλη πτώση στην απόδοση της ομάδας μας, ενώ οι Μαυροβούνιοι απέδιδαν καλύτερα ξέφυγαν στο σκορ. Στην αρχή του τρίτου δεκαλέπτου, οι Βόσνιοι ανέτρεψαν το προβάδισμα και πέρασαν ξανά μπροστά (55-52), όμως αυτό κράτησε λίγο. Το Μαυροβούνιο πήρε και πάλι τα ηνία και με αρκετές καλές φάσεις έφτσαε τη διαφορά στους 18 πόντους (76-94) στα πέντε λεπτά πριν το τέλος και δεν το άφησαν ποτέ. Τελικά, νίκησαν με 90-102.

Για το Μαυροβούνιο ξεχώρισε ο Νίκολα Βούτσεβιτς με 23 πόντους, ενώ από τη Βοσνία ξεχώρισαν οι Ντζάναν Μούσα με 22, Αλεξάνταρ Λάζιτς με 17 και Γιουσούφ Νούρκιτς με 15.

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 46-50, 72-79, 90-102