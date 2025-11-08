Aντετοκούνμπο: «Θηρίο» ο Γιάννης, κατατρόπωσε Γουίλιαμς και Χέρτερ (vid)
Οι Μπακς επικράτησαν με 126-110 των Μπουλς στο πλαίσιο στο NBA cup και έτσι ανέβηκαν στο 6-2 στη σεζόν κάνοντας εξαιρετικό ξεκίνημα. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε κέφια και τελείωσε το ματς με 41 πόντους, 15 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 μπλοκ και 2 κλεψίματα, δείχνοντας ξανά την ποιότητα του.
Απόλυτος κυρίαρχος στο παρκέ. Μία χαρακτηριστική φάση της κυριαρχίας του κόντρα στο Σικάγο είχε για θύματα τους Χέρτερ και Γουίλιαμς. Οι δυο τους προσπάθησαν να τον μαρκάρουν μετά από ένα επιθετικό ριμπάουντ που πήρε, αλλά δεν γινόταν να κάνουν κάτι, καθώς ο Greek Freak τους ξεφορτώθηκε, πάτησε γερά και κάρφωσε.
Δείτε τη φάση
Giannis won't be denied. 😤 pic.twitter.com/yIOo2ZoXXt— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 8, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.