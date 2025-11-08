Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ασταμάτητος με τους Μπουλς.

Οι Μπακς επικράτησαν με 126-110 των Μπουλς στο πλαίσιο στο NBA cup και έτσι ανέβηκαν στο 6-2 στη σεζόν κάνοντας εξαιρετικό ξεκίνημα. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε κέφια και τελείωσε το ματς με 41 πόντους, 15 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 μπλοκ και 2 κλεψίματα, δείχνοντας ξανά την ποιότητα του.

Απόλυτος κυρίαρχος στο παρκέ. Μία χαρακτηριστική φάση της κυριαρχίας του κόντρα στο Σικάγο είχε για θύματα τους Χέρτερ και Γουίλιαμς. Οι δυο τους προσπάθησαν να τον μαρκάρουν μετά από ένα επιθετικό ριμπάουντ που πήρε, αλλά δεν γινόταν να κάνουν κάτι, καθώς ο Greek Freak τους ξεφορτώθηκε, πάτησε γερά και κάρφωσε.

