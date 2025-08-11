Τιμητική διάκριση για τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ που βραβεύεται από την ισπανική ομοσπονδία ως ο καλύτερος παίκτης της χώρας του σε διεθνή διοργάνωση.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ετοιμάζεται για το προσεχές EuroBasket 2025 με την Ισπανία. Διοργάνωση στην οποία, μαζί με τον αδερφό του Γουίλι, θα είναι εκ των αρχηγών της «Ρόχα». Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού θα λάβει ακόμα μία τιμή από το ισπανικό μπάσκετ, ως ο κορυφαίος Ισπανός παίκτης σε διεθνή διοργάνωση.

Η επιλογή της ισπανικής ομοσπονδίας και της Marca, ήταν ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος πραγματοποίησε μία πολύ γεμάτη σεζόν με τον Παναθηναϊκό. Ο Ισπανός μέτρησε 10.0 πόντους και 7.0 ριμπάουντ, 1.4 ασίστ μέσο όρο σε κάτι περισσότερο από 27 λεπτά που πατούσε παρκέ.

Και με αυτόν τον τρόπο εξασφάλισε τη συγκεκριμένη τιμητική διάκριση. Διαδεχόμενος τον Σάντι Αλντάμα, που πήρε το συγκεκριμένο βραβείο πέρσι. Σε μία λίστα που υπάρχει ακόμα ο Μαρκ Γκασόλ (2019), ο Σέρχι Ροντρίγκεθ (2021) και ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ (2022).

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ενόψει EuroBasket 2025

Θυμίζουμε πως με δικά του μεγάλα τρίποντα η Ισπανία κατέκτησε τον τίτλο του EuroBasket το καλοκαίρι του 2022. Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ήταν ο MVP του τελικού και σε πρόσφατες δηλώσεις του αναφέρθηκε στην αποστολή της Ισπανίας, εκφράζοντας την υπερηφάνεια αλλά και την ευθύνη που νιώθει, ως αρχηγός πλέον.

«Το να βρίσκομαι εδώ είναι τιμή, υπερηφάνεια αλλά και ευθύνη. Όσοι 12 τελικά μείνουν στην αποστολή έχουν την υποχρέωση να δώσουν τα πάντα για αυτή τη χώρα και αυτή τη φανέλα. Ο καθένας μπορεί να είναι ηγέτης. Το έχουμε δει πολλές φορές σε προηγούμενα τουρνουά» ήταν τα λόγια του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Η Ισπανία συμμετέχει στον Γ' όμιλο του EuroBasket 2025 μαζί με την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Γεωργία και τη συνδιοργανώτρια Κύπρο.