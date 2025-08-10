Eurobasket 2025, Σπανούλης: «Δεν μου αρέσει η λέξη ρεζέρβα, αυτή η λέξη είναι για… αμάξια»
Ο Βασίλης Σπανούλης, πέραν των δηλώσεών του στην κάμερα της ΕΡΤ, μίλησε και στην συνέντευξη Τύπου, όπου αναφέρθηκε στα του αγώνα, αλλά και στο πώς βλέπει τους παίκτες του.
Ο Βασίλης Σπανούλης, μετά το Ελλάδα - Ισραήλ 58-75 δήλωσε:
«Δεν μου αρέσει η λέξη ρεζέρβα. Αυτή η λέξη είναι για… αμάξια. Όλοι οι παίκτες για μένα είναι το ίδιο, όλοι παλεύουμε για τον ίδιο στόχο. Από εκεί και πέρα ήταν στο πλάνο κάποια παιδιά να ξεκουραστούν, άλλα να παίξουν περισσότερο για να βρουν τη φυσική τους κατάσταση. Μας έλειπαν κάποια παιδιά που θα βοηθούσαν στην ανάπτυξη του παιχνιδιού μας.
Όλα τα παιδιά παλεύουν για τη θέση τους, όπως κάναμε κι εμείς στη δική μας εποχή. Καλώς ή κακώς το γήπεδο είναι ο καθρέφτης και για μένα και για σας και για εκείνους. Το καλύτερο που έχει να κάνει ο καθένας είναι να δείξει τι μπορεί να κάνει πάνω στο γήπεδο».
