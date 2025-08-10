Η εντυπωσιακή συνεργασία του Κώστα Αντετοκούνμπο με τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ στο φιλικό της Ελλάδας με το Ισραήλ στην Κύπρο.

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει το Ισραήλ στο μεταξύ τους φιλικό στη Λεμεσό στην Κύπρο ενόψει του EuroBasket 2025.

Υπενθυμίζουμε ότι η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη παρατάχθηκε χωρίς τους Κώστα Παπανικολάου, Κώστα Σλούκα και Ντίνο Μήτογλου στο φιλικό απέναντι στους Ισραηλινούς στη Λεμεσό, ενώ την αποστολή δεν έχουν ακολουθήσει οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος και Βαγγέλης Ζούγρης.

Πολύ δυναμικά έχει ξεκινήσει στο ματς ο Κώστας Αντετοκούνμπο όντας καθοριστικός στη δημιουργία με αποκορύφωμα τη συνεργασία του με τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ που κατέληξε σε κάρφωμα του δεύτερου.