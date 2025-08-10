Η παρουσία της Ελλάδας στην Κύπρο για το ECOMMBX Cup συνεχίζεται απόψε (10/8) καθώς θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το EuroBasket 2025.

Η Ελλάδα ήταν ανταγωνιστική κόντρα στη Σερβία, ωστόσο δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στο φαβορί για την κατάκτηση του EuroBasket 2025 έχοντας ηττηθεί με 76-66 και πλέον ετοιμάζεται για το νέο φιλικό κόντρα στο Ισραήλ.

Το παιχνίδι που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο του τουρνουά ECOMMBX Cup στην Κύπρο είναι προγραμματισμένο για τις 20:30. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 ενώ θα υπάρχει live η εξέλιξη της αναμέτρησης στο Gazzetta.

Στις 17:00 θα προηγηθεί το φιλικό ανάμεσα στην Κύπρο και τη Σερβία.