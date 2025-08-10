Ελλάδα: Συνέχεια στα φιλικά κόντρα στο Ισραήλ
Η Ελλάδα ήταν ανταγωνιστική κόντρα στη Σερβία, ωστόσο δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στο φαβορί για την κατάκτηση του EuroBasket 2025 έχοντας ηττηθεί με 76-66 και πλέον ετοιμάζεται για το νέο φιλικό κόντρα στο Ισραήλ.
Το παιχνίδι που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο του τουρνουά ECOMMBX Cup στην Κύπρο είναι προγραμματισμένο για τις 20:30. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 ενώ θα υπάρχει live η εξέλιξη της αναμέτρησης στο Gazzetta.
Στις 17:00 θα προηγηθεί το φιλικό ανάμεσα στην Κύπρο και τη Σερβία.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.