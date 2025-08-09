Η Εθνική Παίδων αντέδρασε μετά την ήττα από τη Λετονία, κράτησε την ψυχραιμία της και πανηγύρισε σημαντική νίκη με 74-67 στη δεύτερη μέρα του EuroBasket U16 στην Τιφλίδα.

Η Εθνική Παίδων επικράτησε της Ρουμανίας με 74-67 στη δεύτερη ημέρα του EuroBasket U16, που γίνεται στην Τιφλίδα της Γεωργίας.

Την πρώτη μέρα (8/8), η Ελλάδα είχε προβάδισμα 17 πόντων αλλά τελικά ηττήθηκε 74-68 από τη Λετονία. Σήμερα (9/8), όμως, κράτησε την ψυχραιμία της στα κρίσιμα σημεία και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη φετινή διοργάνωση.

Η Ρουμανία μετά τη βαριά ήττα από την Ιταλία με 69-105, έδειξε μεγάλη αντίσταση και πάλεψε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Κορυφαίος σκόρερ για την Εθνική ήταν και πάλι ο Άγγελος Ζούπας από τον Αμύντα, ο οποίος σημείωσε 22 πόντους (4/7 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 8/10 βολές), μαζί με 6 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα.

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Μανής, που πρόσθεσε 15 πόντους και μοίρασε 7 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 13-12, 37-27, 52-47, 74-67

Την Κυριακή (10/8, 15:00), η ομάδα του Δημήτρη Μισιακού θα αντιμετωπίσει την Ιταλία στον τρίτο και τελευταίο αγώνα των ομίλων.