Η Ισπανία πήρε τη νίκη επί της Τσεχίας με 87-73 και συνέχισε νικηφόρα την προετοιμασία της ενόψει του EuroBasket 2025.

Η μία εκ των αντιπάλων της Ελλάδας στο επερχόμενο EuroBasket 2025 Ισπανία, αντιμετώπισε σε φιλική αναμέτρηση την Τσεχία έχοντας καταφέρει να επικρατήσει με 87-73.

Μπορεί οι δύο πλευρές να τελείωσαν την περίοδο με τη διαφορά μεταξύ τους στον έναν πόντο (17-16), ωστόσο οι γηπεδούχοι ανέβασαν ρυθμό και πήγαν στα αποδυτήρια με το τάδε υπέρ τους.

Με την έναρξη του δεύτερου μισού, οι δύο χώρες μπόρεσαν να βρουν καλή επαφή με το καλάθι, με το επιμέρους να φτάνει στο 31-28 και το τελευταίο δεκάλεπτο να αρχίζει με τάδε. Εκεί η ομάδα από την Ιβηρική χερσόνησο συνέχισε να έχει τον ρυθμό της και έφτασε στη νίκη με 87-73.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές αναδείχθηκε ο Τζοσέπ Πουέρτο με 15 πόντους, 13 είχε ο Χαβιέρ Λόπεζ, 11 είχε ο Ντάριο Μπριτθουέλα, 10 ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ με τον Μάριο Σεντ Σουπερί. Με 6 ολοκλήρωσε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Από την άλλη ξεχώρισε ο Μπόχατσικ με 11 πόντους ενώ στους 10 ακολούθησε ο Χρουμπάν.

Υπενθυμίζουμε ότι η Ισπανία βρίσκεται στον όμιλο της Λεμεσού όπου θα αντιμετωπίσει την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία, τη Βοσνία και τη Γεωργία.

Τα δεκάλεπτα: 17-16, 39-31, 70-59, 87-73

