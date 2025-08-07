Μπαζίνας: «Όταν με πήρε ο Ζήσης και με ενημέρωσε ότι ήμουν στις κλήσεις της Εθνικής Ανδρών… έμεινα»

Ο Νάσος Μπαζίνας ανέφερε πως... έμεινε όταν τον κάλεσε ο Νίκος Ζήσης για να τον ενημερώσει πως βρίσκεται στην προεπιλογή της Εθνικής.

Η Εθνική Ελλάδας έδωσε το πρώτο της φιλικό παιχνίδι απέναντι στο Βέλγιο, παίρνοντας παράλληλα και την πρώτη της νίκη στην προετοιμασία για το EuroBasket 2025, με τον Νάσο Μπαζίνα να παίρνει χρόνο συμμετοχής.

Εκ των νεότερων της ομάδας, ο Μπαζίνας μίλησε για την κλήση του στην προετοιμασία της Εθνικής, ενώ στάθηκε και στο τηλέφωνο που του έκανε ο Νίκος Ζήσης.

Οι δηλώσεις του Νάσου Μπαζίνα

Πώς βιώνεις αυτή την «πρώτη φορά» της κλήσης και της παρουσίας σου στην Εθνική Ανδρών;

«Στην αρχή είχα λίγο το άγχος της πρώτης φοράς. Όταν είσαι νέος πρέπει να διαχειριστείς το γεγονός ότι βρίσκεσαι στην Εθνική Ανδρών και να είσαι συγκεντρωμένος πολύ παραπάνω απ’ όσο χρειάζεται, γιατί το χρονικό διάστημα που έχεις για να μπεις στην ομάδα, να ενταχθείς και να γίνεις “ένα” μ’ αυτήν είναι μικρό. Με τη βοήθεια των συμπαικτών μου, του προπονητικού επιτελείου και του συνόλου της ομάδας, πλέον έχει φύγει αυτό το άγχος κι έχω “λυθεί”».

Πώς αντέδρασες την στιγμή που έμαθες ότι ήσουν στις κλήσεις της Εθνικής Ανδρών;

«Η αλήθεια είναι ότι το είχα μάθει πριν την ανακοίνωση όταν επικοινώνησε μαζί μου ο Νίκος Ζήσης. Το τηλέφωνο του, μάλιστα, δεν το είχα και δεν ήξερα ποιος με καλούσε. Όταν μου είπε ποιος είναι και με ενημέρωσε ότι ήμουν στις κλήσεις της Εθνικής Ανδρών… έμεινα! Εκείνη την ώρα δεν ήξερα πώς να εκφραστώ. Ήταν αυτό το ωραίο συναίσθημα που θέλεις να πετάξεις από την χαρά σου, αλλά δεν ξέρεις τι να κάνεις. Είχα μείνει έκπληκτος!»

Και να ‘σαι σήμερα στην Εθνική Ανδρών, με προπονητή έναν άνθρωπο τον οποίο πριν από μερικά χρόνια έβλεπες στους αγωνιστικούς χώρους ως παίκτη. Πώς είναι να κάνεις προπόνηση υπό την καθοδήγηση του Βασίλη Σπανούλη;

«Αρχικά είναι μεγάλη τιμή να βρίσκεται ένας παίκτης στην Εθνική Ανδρών. Από ‘κεί και πέρα, η παρουσία του κόουτς Σπανούλη στον πάγκο της έχει ιδιαίτερο βάρος. Ο κόουτς είναι ένας θρύλος του ευρωπαϊκού και του παγκόσμιου μπάσκετ και είναι τιμή να προπονούμαι υπό τις οδηγίες του. Είμαι εδώ για να μάθω όσα μπορώ από εκείνον και θα κάνω ό,τι μπορώ για να πάρω κάτι από τις γνώσεις του!».

Χθες (6/8), η Εθνική Ανδρών μπήκε στη δεύτερη φάση της προετοιμασίας της με τη διεξαγωγή του πρώτου φιλικού αγώνα. Τι πιστεύεις ότι μπορεί να βγει μέσα από τα παιχνίδια που θα διεξαχθούν στο επόμενο διάστημα;

«Τα φιλικά παιχνίδια είναι αναγκαία σε κάθε προετοιμασία γιατί αυτό που προέχει είναι να βρεθεί η χημεία της ομάδας. Κάποιοι παίκτες βέβαια είναι αρκετά χρόνια στην Εθνική Ανδρών και γνωρίζονται μεταξύ τους ή υπήρξαν συμπαίκτες σε ομάδες. Αυτοί οι αγώνες βοηθούν να δεις τα θετικά και τα αρνητικά σημεία μιας ομάδας. Επομένως θα μας βοηθήσουν να δούμε που υπερτερούμε, σε ποιους τομείς είμαστε καλοί ώστε να βελτιωθούμε ακόμα περισσότερο, αλλά και σε ποιους δεν είμαστε για να δουλέψουμε και να είναι έτοιμη η ομάδα στο Ευρωμπάσκετ εκατό τοις εκατό».

Στην τωρινή Εθνική ομάδα υπάρχει μια σύνδεση της τωρινής γενιάς του ελληνικού μπάσκετ με την επόμενη, μέλος της οποίας είσαι και εσύ. Πώς βλέπεις από τη δική σου πλευρά αυτή την «ένωση»;

«Είναι πολύ σημαντικό που υπάρχουν ακόμα στην Εθνική Ανδρών παίκτες οι οποίοι αποτελούν παράδειγμα για εμάς τους νέους. Αυτό που πρέπει να κάνουμε από την πλευρά μας είναι να παίρνουμε από εκείνους ό,τι καλύτερο μπορούμε, ώστε τα επόμενα χρόνια η επόμενη γενιά του μπάσκετ να είναι έτοιμη να ακολουθήσει το παράδειγμά τους. Τη σωστή νοοτροπία, την πειθαρχία και να δείχνει σε όποιον μπαίνει στην ομάδα τι σημαίνει Εθνική Ανδρών. Είναι τιμή μας να μαθαίνουμε από τώρα τις αρχές της ομάδας και να γνωρίζουμε τη σημασία της».