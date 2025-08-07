Πέσιτς: «Η Ελλάδα είναι μία από τις υποψήφιες για μετάλλιο και μας περιμένει ένας πολύ δυνατός αγώνας»

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς μίλησε για το φιλικό της Σερβίας με την Ελλάδα στη Λεμεσό, τονίζοντας πως η Εθνική αποτελεί μία από τις υποψήφιες ομάδες για μετάλλιο στο EuroBasket 2025.

Η Εθνική Ελλάδας πέτυχε την πρώτη της νίκη απέναντι στο Βέλγιο, στο παρθενικό φιλικό ενόψει του EuroBasket 2025 και πλέον ετοιμάζεται για το ματς με τη Σερβία. Φιλικό το οποίο θα διεξαχθεί στη Λεμεσό (9/8 - 20:30) και για το οποίο μίλησε ο Σβέτισλαβ Πέσιτς, θεωρώντας μάλιστα την Εθνική μας μία ομάδα υποψήφια για μετάλλιο.

«Η Ελλάδα είναι μία από τις υποψήφιες για μετάλλιο και μας περιμένει ένας πολύ δυνατός αγώνας. Αντικειμενικά, δεν είμαστε ακόμη πλήρως έτοιμοι να παίξουμε όπως θα θέλαμε υπό ιδανικές συνθήκες, αλλά και οι Έλληνες είναι μόλις στην αρχή της δικής τους προετοιμασίας. Πάντα είναι εξαιρετικοί αγώνες όταν παίζουμε απέναντί τους, και τώρα είναι οι οικοδεσπότες. Θέλουμε να συμβάλουμε και στην προώθηση του τουρνουά, ιδιαίτερα επειδή έχουμε εξαιρετικές σχέσεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης» ανέφερε ο Πέσιτς.

Τραυματίας ο Μίτσιτς για τη Σερβία

Από τη δική της πλευρά, η Σερβία πέτυχε ακόμα μία φιλική νίκη. Αυτήν τη φορά κόντρα στην Πολωνία με 79-67, όμως ο Σβέτισλαβ Πέσιτς είχε να αντιμετωπίσει κάποια μικρά προβλήματα τραυματισμών, μεταξύ αυτών και του Βασίλιε Μίτσιτς.

«Έχουμε μερικούς μικροτραυματισμούς. Τριφούνοβιτς, Μίτσιτς και Σμάιλαγκιτς. Ωστόσο, αυτό είναι αναπόσπαστο μέρος κάθε προετοιμασίας. Ελπίζουμε ότι κανένας από αυτούς τους τραυματισμούς δεν είναι σοβαρός και ότι όλοι θα επιστρέψουν σύντομα στον ρυθμό».