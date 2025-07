Ο γιος του Ιμπραίμ Κουτλουάι, Ομέρ συνεχίζει να διαπρέπει και... μάγεψε με την εμφάνιση του στο ματς των Τούρκων (U16) κόντρα στην Σερβία.

Το... μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει. Ο γιος του Ιμπραϊμ Κουτλουάι, Ομέρ φαίνεται πως κληρονόμησε τη... μαγειά και την ικανότητα του πατέρα του στο μπάσκετ. Στα 16 του χρόνια ανήκει στην Ρεάλ Μαδρίτης και διαπρέπει με τη φανέλα της Τουρκίας U16. Μάλιστα στο ματς κόντρα στη Σερβία στο European Youth Olympic Festival παρέδωσε ρεσιτάλ και τελείωσε με 30 πόντους, 5/9 τρίποντα, 7 ασίστ, 5 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα, αλλά και 0 Λάθη.

Εξαιρετικός σκόρερ για την ηλικία με ικανότητα στο playmaking και το τρίποντο. Πακέτο που λογικά θα απασχολήσει αρκετά στο μέλλον. Πάντως η πίεση είναι μεγάλη, αν θέλει να φτάσει κάποια στιγμή στο επίπεδο του πατέρα του που στην Ελλάδα πραγματοποίησε εντυπωσιακές εμφανίσεις με την ΑΕΚ αρχικά και στη συνέχεια με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Ο Ομέρ βρίσκεται στο ραντάρ ορισμένων ομάδων του ΝΒΑ, αφού ξεχωρίζει για την ποιότητα του σε αυτές τις ηλικίες και το μέλλον του ανήκει δίχως αμφιβολία.

🇹🇷 Real Madrid's Ömer Kutluay delivered a standout performance against Serbia at the EYOF.



Stats: 33 MIN | 30 PTS | 4/11 2PT | 5/9 3PT | 7/8 FT | 7 AST | 5 REB | 3 STL | 0 TO | 33 EFF | +23



2009-born 6'3" guard is a legitimate NBA prospect. Kutluay continues to impress with his… pic.twitter.com/BhFR10Y0EQ