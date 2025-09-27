Τούρκογλου: «Συνεχίζει με Άταμαν η εθνική Τουρκίας»

Ο Χινταγέτ Τούρκογλου, πρόεδρος της τουρκικής ομοσπονδίας μπάσκετ, επιβεβαίωσε την συνέχιση της συνεργασίας με τον Εργκίν Άταμαν.

Ο Εργκίν Άταμαν θα συνεχίσει να κοουτσάρει την εθνική ομάδα της Τουρκίας όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στο πρακτορείο ειδήσεων «Αναντολού».

«Πιστεύω ότι πρέπει να παραμείνουμε σε αυτά τα επίπεδα για πολλά χρόνια, τόσο με αυτή τη γενιά όσο και με εκείνους που θα ακολουθήσουν. Έχουμε το τεχνικό επιτελείο και τους αθλητές που μπορούν να το πετύχουν αυτό. Κάθε διοργάνωση θα αποτελεί στόχο για εμάς. Οι αγώνες πρόκρισης για το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα ξεκινήσουν τον Νοέμβριο είναι πολύ σημαντικοί» ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Ως Εθνική ομάδα, πρέπει να εκπροσωπούμε τη χώρα μας σε μεγάλες διοργανώσεις. Θέλουμε να έχουμε καλά αποτελέσματα σε αυτούς τους αγώνες και να εμφανιστούμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 στο Κατάρ με ένα ρόστερ που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας με περηφάνια. Όλα μπορούν να συμβούν στα τουρνουά. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, πολλοί δεν πίστευαν ότι μπορούσαμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αλλά τα παιδιά μας πέτυχαν μια επιτυχία που έκανε όλους περήφανους. Πιστεύουμε ότι θα υπάρξει συνέχεια σε αυτό».

Και κατέληξε μιλώντας για τον Άταμαν: «Συνεχίζουμε με το τεχνικό μας επιτελείο. Οι νέοι παίκτες που θα έρθουν από κάτω θα μας ενισχύσουν ακόμα περισσότερο. Η μόνη μας ευχή είναι να μην έχουμε κάποιο σοβαρό τραυματισμό πριν από αυτές τις διοργανώσεις. Η αυτοπεποίθηση των αθλητών μας και ο χρόνος συμμετοχής τους στις ομάδες τους θα αυξηθούν. Από άποψη μπάσκετ, γινόμαστε όλο και καλύτεροι μέρα με τη μέρα».