Ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά φάνηκε να μην είναι σίγουρος για τη συμμετοχή του με την εθνική Γαλλίας στο EuroBasket 2025.

Ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά σόκαρε ολόκληρο τον κόσμο του NBA όταν στις 20 Φεβρουαρίου 2025 διαγνώστηκε με φλεβική θρόμβωση στον δεξί ώμο, κάτι που τον κράτησε αγωνιστικής δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

Το EuroBasket 2025 που θα διεξαχθεί από τις 27 Αυγούστου έως 14 Σεπτεμβρίου είναι η επόμενη διοργάνωση που απασχολεί τον Γάλλο σέντερ, ωστόσο η συμμετοχή του ακόμα κρίνεται αμφίβολη λόγω της κατάστασής του.

«Δεν ξέρω αν είναι ρεαλιστικό. Υπάρχουν ακόμη πράγματα που είναι αβέβαια. Θέλω να παίξω σε κάθε διοργάνωση με την εθνική Γαλλίας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γουέμπι σε συνέντευξη Τύπου των Σπερς.

Victor Wembanyama unsure about Eurobasket: “I don’t know if it’s realistic, there are a lot of uncertainties… I want to play in every competition with the French team.” pic.twitter.com/Vpm6xIes2X