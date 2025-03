Γνωστά έγιναν τα γκρουπ δυναμικότητας του Eurobasket 2025 και κατ' επέκταση οι πιθανοί αντίπαλοι της Ελλάδας στην επερχόμενη μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Μετά και το τέλος της διαδικασίας των προκριματικών, πλέον μετράμε αντίστροφα για το Eurobasket 2025 που θα λάβει χώρα στα γήπεδα της Κύπρου, της Φινλανδίας, της Πολωνίας και της Λετονίας το διάστημα 27 Αυγούστου - 14 Σεπτεμβρίου.

Η FIBA έκανε γνωστά μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα έξι γκρουπ δυναμικότητας από τα οποία θα προκύψουν οι όμιλοι της ευρωπαϊκής διοργάνωσης, με την κλήρωση να είναι προγραμματισμένη για τις 27 Μαρτίου και θα γίνει στη Ρίγα.

Η Ελλάδα βρίσκεται στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας μαζί με τις Λετονία, Λιθουανία και Σλοβενία, όπερ και σημαίνει πως δεν πρόκειται να κληρωθεί με κάποια ομάδα από αυτές, ενώ υπενθυμίζεται πως στο έκτο και τελευταίο γκρουπ βρίσκεται η συνδιοργανώτρια Κύπρος που θα είναι στον ίδιο όμιλο (αυτόν που θα γίνει στην Λεμεσό) με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Στο πρώτο γκρουπ βρίσκεται η Σερβία και η Γαλλία (χάλκινοι και αργυροί Ολυμπιονίκες), η παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία και η εν δυνάμει κάτοχος του Eurobasket, Ισπανία. Αναλυτικά τα γκρουπ δυναμικότητας:

Γκρουπ 1: Σερβία, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία

Γκρουπ 2: Λετονία, Λιθουανία, Σλοβενία, Ελλάδα

Γκρουπ 3: Ιταλία, Μαυροβούνιο, Πολωνία, Τσεχία

Γκρουπ 4: Φινλανδία, Γεωργία, Τουρκία, Ισραήλ

Γκρουπ 5: Βέλγιο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Εσθονία, Μεγάλη Βρετανία

Γκρουπ 6: Σουηδία, Ισλανδία, Πορτογαλία, Κύπρος

