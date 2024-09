Μία μέρα σαν σήμερα (24/9) πριν από 19 χρόνια ο Δημήτρης Διαμαντίδης έστειλε με μεγάλο τρίποντο την Ελλάδα στον τελικό του EuroBasket του 2005.

Μία από τις πιο λαμπρές στιγμές του ελληνικού μπάσκετ γράφτηκε σαν σήμερα (24/9) το 2005. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης βρέθηκε αμαρκάριστος και με τρίποντο έδωσε το προβάδισμα για την Εθνική επί της Γαλλίας με 67-66, ενώ απέμεναν 3 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιτελικού. Με αυτό το καλάθι σφραγίστηκε η μεγάλη ανατροπή και η επίσημη αγαπημένη πήρε την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Στον τελικό το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετώπισε τη Γερμανία και κατάφερε να επιβληθεί με 78-62, κατακτώντας την κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ για δεύτερη φορά.

Το EuroBasket δεν ξέχασε εκείνη τη στιγμή και ανέβασε ξανά το βίντεο από εκείνο το... θρυλικό στιγμιότυπο, ρωτώντας μάλιστα το κοινό για το εάν αυτό είναι το μεγαλύτερο καλάθι στην ιστορία της διοργάνωσης.

Biggest shot in #EuroBasket history? 🥶#OnThisDay 1️⃣9️⃣ years ago, Dimitris Diamantidis came up clutch to send 🇬🇷 to the 2005 Final! pic.twitter.com/bDJlr5RSdd