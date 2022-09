O Tζόναθαν Ταμπού... εκτέλεσε τη Γεωργία του Ζούρου (έχασε και τον Μπιτάτζε) με τρίποντο, τρία δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της παράτασης.

Ένα θρίλερ απολαύσαμε μεταξύ Βελγίου και Γεωργίας, με τους πρώτους να αναδεικνύονται τελικά νικητές σε ένα ματς που πήγε στην παράταση. Εκεί... μίλησε ο Τζόναθαν Ταμπού, ο οποίος πήρε την ευθύνη στην τελευταία επίθεση και με τριποντάρα, έγραψε το 79-76, χαρίζοντας μια σπουδαία νίκη στην ομάδα του. «Κρύο αίμα» ο Ταμπού απέναντι στους Γεωργιανούς που είδαν να τραυματίζεται και ο Μπιτάτζε.

Δείτε τη φάση που έκρινε το ματς

Hearts are broken in Tbilisi 💔



Jonathan Tabu calls it GAME