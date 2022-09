Ο Αλπερέν Σενγκούν άνοιξε λογαριασμό στο Eurobasket του 2022 με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα.

Η Τουρκία κοντράρεται με το Μαυροβούνιο στην πρεμιέρα του Eurobasket του 2022 και ο κορυφαίος ψηλός των Τούρκων... συστήθηκε στη διοργάνωση με μια φοβερή πτήση. Ο σταρ των Ρόκετς, Αλπερέν Σενγκούν πήρε την ωραία σκαστή πάσα του Χαζέρ και δεν είχε πρόβλημα να καρφώσει με εντυπωσιακή τρόπο σε μια φάση που μάλιστα ήταν και το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης.

The new kid checked-in ✅



Alperen Sengun scores Turkey's first points in #EuroBasket with a big slam 🔥#BringTheNoise x @tbf 🇹🇷 pic.twitter.com/Ash0ruwEgK