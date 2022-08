FIBA για Αντετοκούνμπο: «Ο Έλληνας Θεός... φορτώνει»

H FIBA ζεσταίνει τον κόσμο ενόψει Eurobasket με Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ένας από τους κορυφαίους σταρ (αν όχι ο κορυφαίος) που θα βρεθούν στο Eurobasket του 2022 είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που θα προσπαθήσει να οδηγήσει την Εθνική μας στο... βάθρο για πρώτη φορά μετά το 2009. Ο Greek Freak βρίσκεται στην Αθήνα κοντά στους συμπαίκτες του στην Ελλάδα και ανυπομονεί να μπει σε ρυθμούς προπονήσεων για να είναι πανέτοιμος για το μεγάλο ραντεβού της ομάδας του Ιτούδη.

Η FIBA θέλει να μας βάλει στο κλίμα του Eurobasket και στάθηκε στον σταρ των Μπακς, βάζοντας στο παιχνίδι τον Αντετοκούνμπο. «Ο Έλληνας Θεός... φορτώνει. Πόσους πόντους μέσο όρο θα έχει ο Γιάννης στο Eurobasket;», ανέφερε στην ανάρτηση της και τη συνδύασε με δύο φωτογραφίες του ηγέτη του Μιλγουόκι και της Εθνικής μας.

Greek God is loading 🇬🇷 ⏳



How many points will Giannis average at @EuroBasket? pic.twitter.com/NLeqYzt5lc