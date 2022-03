Το δίλημμα της FIBA συγκαταλέγεται σε ένα τεράστιο «τι θα γινόταν αν...». Δύο πεντάδες γεμάτες από θρύλους, ένα παιχνίδι, ποιος θα είναι ο νικητής; EuroBasket 2003 VS EuroBasket 2005. Ψηφίστε στο poll του Gazzetta.

Το δίλημμα είναι σημαντικό. Η FΙΒΑ θέλησε να βάλει, έστω και νοερό, στο ίδιο παρκέ δύο πεντάδες γεμάτες θρύλους.

Από τη μία η καλύτερη πεντάδα του EuroBasket 2003, με τους Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, Τόνι Πάρκερ, Σαούλιους Στομπέργκας, Αντρέι Κιριλένκο και Πάου Γκασόλ.

Και από την άλλη, η κορυφαία πεντάδα της χρονιάς του ελληνικού άθλου στο Βελιγράδι: Θοδωρής Παπαλουκάς, Χουάν Κάρλος Ναβάρο, Δημήτρης Διαμαντίδης, Μπορίς Ντιάο και Ντιρκ Νοβίτσκι!

This one's a tough cookie. 🍪#EuroBasket 2005 vs. 2003: who are you going with? 🧐 pic.twitter.com/bvpWmd6zm5