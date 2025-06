Ο Γιώργος Κούβαρης γράφει για τη δικαιότατη ήττα της Εθνικής Γυναικών απέναντι στην ανωτερότητα της Γαλλίας αλλά εξηγεί ότι υπάρχει το «βάθος», ο ενθουσιασμός και η ποιότητα για να πάρει τη πρόκριση για τα προημιτελικά του Eurobasket.

Να πω ότι δεν το περίμενα; Ψέματα θα πω. Φυσικά και περίμενα ότι κάπως έτσι θα εξελισσόταν η αναμέτρηση της Ελλάδας με την Γαλλία. Μπορεί η Εθνική μας να είχε την ψυχολογία και τον ενθουσιασμό από την επιβλητική της νίκη στην πρεμιέρα κόντρα στην αδύναμη Ελβετία ωστόσο στην αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής «προσγειώθηκε» στην ωμή πραγματικότητα.

Εντάξει. Μπορεί να υπήρχε η επιθυμία και η κρυφή «πεποίθηση» για το «κάτι καλό» ή αν προτιμάτε για την έκπληξη απέναντι στην Γαλλία (σ.σ. κακά τα ψέματα, έκπληξη θα ήταν αν κερδίζαμε τις Γαλλίδες) ωστόσο οι «τρικολόρ» φρόντισαν να υπενθυμίσουν και μάλιστα με εμφατικό τρόπο ποιος ήταν το φαβορί του αγώνα. Ενδεχομένως κάποιος να παρακολούθησε το πρώτο ματς της Γαλλίας απέναντι στην Τουρκία και να είδε ότι δεν είναι άτρωτη.

Εγώ θα θέσω ένα άλλο ερώτημα ενόψει και του «τελικού» του Σαββάτου (21/6). Μήπως τελικά η Τουρκία είναι πολύ καλή ομάδα και αδίκως θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι θα είναι πιο βατό; Επιτρέψτε μου να πιστεύω ότι η Εθνική μας θα έχει πραγματικό «Γολγοθά» να ανέβει προκειμένου να διεκδικήσει τη νίκη και συνάμα τη πρόκριση στα νοκ άουτ παιχνίδια της επόμενης εβομάδας. Μόνο εύκολα δεν θα είναι τα πράγματα.

Η βαριά ήττα από την Γαλλία αποτύπωσε στο έπακρο την διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων και παράλληλα υπενθύμισε στις παίκτριες της Εθνικής μας ότι από μόνη της η έδρα δεν μπορεί να κάνει τίποτε απολύτως. Φυσικά βγάζω το καπέλο στους περισσότερους από 8.000 φιλάθλους που βρέθηκαν στο ΣΕΦ για να χειροκροτήσουν και να συμπαρασταθούν στην Εθνική μας ομάδα.

Έπαθε μεν, να... μάθει δε

Και πραγματικά είναι πολύ όμορφο να βλέπουμε τόσο κόσμο να «αγκαλιάζει» αυτήν την προσπάθεια. Το έχει ανάγκη το ελληνικό μπάσκετ και πιο συγκεκριμένα το μπάσκετ Γυναικών. Και το Σάββατο ενδεχομένως να υπάρχει και sold out. ΔΕΝ πρέπει να πέφτει καρφίτσα στο ΣΕΦ. Και έτσι πρέπει να γίνει. Άλλωστε, είπαμε. Το ματς είναι «win or go home. Κερδίσει η Εθνική; Προκρίνεται στα προημιτελικά και συνεχίζει στο ΣΕΦ. Χάνει η Εθνική; Παρακολουθεί την υπόλοιπη διοργάνωση από την εξέδρα...

Τα πράγματα είναι απλά. Αυτή η απότομη (όσο και αναμενόμενη) προσγείωση από την Γαλλία ΠΡΕΠΕΙ να κάνει καλό στην ελληνική ομάδα. Έπαθε μεν, ΝΑ έμαθε, δε. Μπορεί να γνώριζαν όλοι ότι η Εθνική μας έπρεπε να κάνει πραγματική υπέρβαση σε αυτό το παιχνίδι ωστόσο μερικές φορές, όσο και αν υπάρχει θέληση και προσπάθεια, καποια πράγματα είναι αναπόφευκτα.

Και η ήττα ήρθε με συνοπτικές διαδικασίες. Μπορεί η Γαλλία να παίρνει μέρος στο Eurobasket χωρίς βασικότατες παίκτριες οι οποίες είχαν διακριθεί και στους Ολυμπιακούς Αγώνες πριν από έναν χρόνο, αλλά είναι τόσο μεγάλο το «βάθος» και η ποιότητα των Γαλλίδων με τις Αγιαγί, Ρουπέρ, Σαλόν, Μπαντιάν και Μπερνις οι οποίες ήταν και μέλη του ασημένιου μεταλλιου, που η Εθνική μας ομάδα δεν είναι το αντίστοιχο αντίβαρο να αντιπαρατάξει. Τουλάχιστον στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

Πάντως πρέπει να σημειώσουμε και κάτι. Τα ποσοστά των Γαλλίδων στο πρώτο ημίχρονο ήταν και λίγο-πολύ... παρά φύση. Εδώ καλά-καλά ομάδες της Euroleague δεν σουτάρουν με τόσο υψηλά ποσοστά ευστοχίας σ' ενα ημίχρονο. Και όμως αυτό που έπρεπε να κάνουν οι «τρικολόρ» το έκαναν και με το παραπάνω. Εκμεταλλεύτηκαν την «ζώνη» της ελληνικής ομάδας, είχαν καλές αποστάσεις, γύρισαν σωστά την μπάλα και έφτασαν στο σημείο να έχουν 7/12 τρίποντα στο πρώτο μισό του αγώνα. Ε, με τέτοια ποσοστά ευστοχίας δεν γινόταν να μην «γεμίσουν» με ψυχολογία.

Τρίποντη εκτέλεση

Και για να λέμε τα σύκα-σύκα και τη σκάφη-σκάφη, έχουν την εμπειρία και το «μέγεθος» προκειμένου να κυριαρχήσουν. Όχι μόνο απέναντι στην Εθνική μας, αλλά απέναντι σε οποιαδήποτε ομάδα. Στην τελική, όταν μια ομάδα έχει 12/19 τρίποντα και η αντίπαλη ομάδα μόλις 4/20 έξω από τα 6.75 μέτρα, είναι αδύνατον να υπάρξει ανταγωνιστικότητα.

Με 33% σούταρε συνολικά η Εθνική μας έχοντας 19/57 σουτ, ενώ η Γαλλία με 55% έχοντας 33/60 στο σύνολο. Δηλαδή ευστόχησε σε 14 περισσότερα σουτ και έχοντας πάρει τρεις μόλις περισσότερες προσπάθειες. Συν το γεγονός ότι η Ελεάννα Χριστινάκη, μια από τις πιο επιδραστικές διεθνείς μας στην επίθεση σημείωσε το πρώτο εντός παιδιάς μόλις 01:37 πριν από το τέλος της 3ης περιόδου και έχοντας 2/6 στο σύνολο. Όσο και αν προσπαθούσαν οι Φασούλα (11π., 4/9 σουτ) και Σπανού (14π., 4/14 σουτ) χρειαζόταν και η περιφέρεια η οποία δεν λειτούργησε καθόλου. Αν και η αχίλλειος πτέρνα της Εθνικής μας σε αυτό το ματς ήταν άμυνα απέναντι στον τρομερό πλουραλισμό της Γαλλίας.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πρέπει να κάνει reset. Να ξεχάσει τι έγινε απέναντι στην Γαλλία, να μην την πάρει από κάτω ψυχολογικά και να «κοιτάξει» την επόμενη ημέρα όπου κρατάει την τύχη στα χέρια της όσον αφορά τη πρόκριση στα προημιτελικά...