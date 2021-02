Εθνική: Ο Σαλούστρος στην καλύτερη πεντάδα και υποψήφιος για MVP της αγωνιστικής! (pic)

Ο Χρήστος Σαλούστρος κόντρα στη Λετονία μέτρησε 17 πόντους, 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ και είχε ranking 25. Μαζί με τους Νίκολα Ιβάνοβιτς (Μαυροβούνιο), Οβιέ Σοκό (Μεγάλη Βρετανία), Τζέικομπ Ουάιλι (Β.Μακεδονία) και τον Κέναν Καμένιας (Βοσνία) συνθέτουν την καλύτερη πεντάδα της αγωνιστικής.

Και ένας απ' αυτούς θα αναδειχθεί και MVP. Κοινός παρονομαστής των τεσσάρων από τους πέντε παίκτες είναι ότι αγωνίζονται ή έχουν αγωνιστεί στην Ελλάδα. Ο Σαλούστρος παίζει στο Περιστέρι, ο Ουάιλι έχει περάσει από τον Παναθηναϊκό, ο Σοκό από τα Τρίκαλα και ο Ιβάνοβιτς από την ΑΕΚ.

Who was your MVP in the last gameday of the #EuroBasket Qualifiers?

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) February 23, 2021