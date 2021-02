Η Ελλάδα αναζητούσε όχι μόνο τη νίκη, αλλά και τη διαφορά 18 πόντων απέναντι στη Βουλγαρία, στη «φούσκα» της Λιουμπλιάνα. Μόνο με αυτόν τον συνδυασμό θα μπορούσε να είναι μία από τις καλύτερες δεύτερες ομάδες. Ο στόχος ήταν διπλός. Και οι Γυναίκες του κόουτς Μασλαρινού στόχευσαν υπέροχα.

Ο... μαγικός αριθμός επιτεύχθηκε 12 δεύτερα πριν από το τέλος, με καλάθι και φάουλ της Φασούλα, η οποία ήταν και η πρώτη σκόρερ της «γαλανόλευκης» με 16 πόντους, με την Ελλάδα να παίρνει την πρόκριση για την τελική φάση του EuroBasket 2021!

Τα δεκάλεπτα: 11-20, 33-37, 42-52, 55-73.

Ελλάδα (Μασλαρινός): Χριστινάκη 15, Νικολοπούλου 9, Παυλοπούλου 13, Σπανού 14, Σπυριδοπούλου 3, Φασούλα 16, Γέμελος, Σωτηρίου 3, Σταμολάμπορου.

@FasoulaMariella with the most important of the Qualifiers as she sends @HellenicBF to the #EuroBasketWomen Final Round pic.twitter.com/GooCPAOfaR

— EuroBasketWomen (@EuroBasketWomen) February 6, 2021