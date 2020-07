FIBA: Με Νοβίτσκι η Dream Team των Γερμανών (pic)

Τα τελευταία 20 χρόνια, η Γερμανία έχει να επιδείξει το ασημένιο μετάλλιο στη διοργάνωση του 2005 σε ό,τι αφορά τα Ευρωμπάσκετ και η FIBA δημοσίευσε την καλύτερη πεντάδα της «νασιονάλμανσαφτ» σε αυτό το διάστημα.

Σε αυτήν δεσπόζει φυσικά ο σπουδαίος Ντιρκ Νοβίτσκι.

Αναλυτικά

PG Ντένις Σρέντερ

SG Χέικο Σαφάρτζικ

SF Ρόμπιν Μπένζινγκ

PF Αντεμόλα Οκουλάγια

C Ντιρκ Νοβίτσκι

