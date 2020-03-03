ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -vs
ΚΙΜΚΙ -
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΠΑΟΚ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΑΕΚ -vs
ΑΡΗΣ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -vs
ΚΙΜΚΙ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 107vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 130
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 113vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 126
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 125vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 88vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 127
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 105vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 89
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 109vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 111vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 116
ΡΙΤΑΣ ΒΙΛΝΙΟΥΣ -vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -
ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
ΜΠΡΕΣΙΑ -vs
ΒΕΝΕΤΣΙΑ -
ΝΙΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΜΠΑΝΤΙΡΜΑ -
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -vs
FILOU OOSTENDE -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ -vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -
ΡΕΝΤΙΝΓΚ -vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -
ΖΕΝΙΤ ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΧΙΠΟ ΤΙΡΟΛ ΟΥΝΤΕΡΧAΚΙΝΓΚ -
LIVE
ΓΙΑΝΓΚ ΓΙΑ ΓΙ 1vs
PRISKA M. NUGROHO 1
LIVE
ΤΟΜΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 1vs
ΦΡΕΤΣ ΜΑΓΚΝΤΑΛΕΝΑ 0
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LORENZO ROTTOLI 1vs
ΜAΙΓΚΑ ΡΙΚAΡΝΤΟ 1
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ΖΟΥΓΚΕΡ ΖΟAΝ 1vs
DELIEN KLEINHANS 0
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INIGO CERVANTES 0vs
ΣΛΟΜΠΟΤΣΙΚΟΦ ΡΟΝΑΛΝΤ 1
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ΜΑΡΤΙΝΟΦ ΝΤΙAΝΑ 1vs
ΣΤAΝΤΛΕΡ ΝΙΝΑ 0
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GIANNI MINA 0vs
JULES OKALA 1
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ΤΣΑΟΥΡAΣΙΑ ΓΙΑΣ 0vs
ΣAΛΤΟΝ ΝΤΙΛΑΝ 1
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TURKER/AKKOYUN 1vs
BORZA/DIMA 0
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IONE/LEHECKA 0vs
THANOS/XILAS 1
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ΑΤΖΟΥΚΟΒΙΤΣ ΝΤΟΥΧΕ 0vs
ΒΕΙΣ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 0
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CAPPELLETTI/ROCCHETT 0vs
CUROVIC/OSTLUND 0
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GIRARDI/KULHAVA 1vs
MIHAIL/TREVISAN 0
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ΠΑΚΕ ΚΛΟΕ 1vs
ΜΛΑΝΤΕΝΟΒΙΤΣ ΚΡΙΣΤΙΝΑ 0
LIVE
ΚΟΥΛΙΚΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 0vs
ΜΙΣΙΝΑ ΝΤAΡΙΑ 1
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CARIPI/HUNTER 0vs
KRSTIN/RADOJKOVIC 0
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WANG QIANG 0vs
ΡAΙΝΑ ΑΝΚΙΤΑ 0
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CELEBIC/SAVELJIC 0vs
KAPIRIS/STAMOULOS 0
LIVE
ΧΑΝ ΝΑ-ΛAΕ 0vs
ΣΑΡΙΠΟΒΑ ΣΑΜΠΙΝΑ 0
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GADAMAURI/HASSON 0vs
MEDJEDOVIC/TEPAVAC 0
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GORBUNOVA/ZAWADZKA 0vs
GADIENT/KARAMOKO 0
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ΣΙΝΤΧΑΡΘ ΡΑΒAΤ 0vs
BARAN CENGIZ 0
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BOUZAS/CUSTIC 0vs
KLASEN/KOELZER 0
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BEREZNYAK/KIMCHI 0vs
FALKOWSKA/KUBKA 0
LIVE
BANES/ELLIS 0vs
BOTHWELL/HARRIS 0
LIVE
DESAI/ROGOZINSKA 0vs
BIZHUKOVA/MATUSOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
DUAN/HIBINO 0vs
DOI/SIEGEMUND 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΛΤ ΜΠΡAΝΤΟΝ 0vs
ΚΟΡΝΤΑ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΒΕΡΕΦ ΜΙΣΑ 2vs
JUAN CRUZ ARAGONE 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΝΓΚ ΚΕΒΙΝ 2vs
ΟΛΙΒΕΙΡΑ ΓΚΟΝΣAΛΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
BLINKOVA/MCHALE 2vs
BARTHEL/WEBLEY-SMITH 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝAΡΑ ΚΟΥΡΟΥΜΙ 2vs
ΛΟΕΜΠ ΤΖΕΙΜΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΒΟΡΤΣΟΒΑ ΟΛΓΚΑ 2vs
ΝΤΟΛΕΧΙΝΤΕ ΚΑΡΟΛAΙΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΜΟΝΣ ΟΛΙΒΙΑ 1vs
ΚΟΥΝΓΚ ΛΕΟΝΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
VENUS WILLIAMS 1vs
KAROLINA SCHMIEDLOVA 2
ΤΕΛΙΚΟ
PARK SOHYUN 2vs
ΜΑΤΑΡΟΥΓΚΑ ΡΑΜΟΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥAΡΝΤ ΤΖΕΙΜΣ 2vs
ΜΠΛΑΝΚΑΝΟ ΤΖΕΦΡΕΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΝΤΟ ΣΑΚΟΥΡΑ 0vs
MISAKI MATSUDA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΑΝΚΟΥΤ ΤΟΜΑΣ 2vs
ΚΑΒAΤΣΙ, ΚΑΖΟΥΜΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΤΙΣΟΝ, ΑΡΟΝ 1vs
ΝΟΓΚΟΥΣΙ ΡΙΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΛAΝΙ ΤΖΕΣΕ 1vs
ΣΒΙΝΙ ΝΤΕΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΕΙΝ ΜΠΡΙΝΤΑΝ 2vs
ΣΟΥΚΤΟΝ-ΕΝΓΚ, ΧΑΝΧAΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΑΚΕΟΥΤΣΙ ΚΕΝΤΟ 2vs
ΓΚΡΙΝ ΚAΜΕΡΟΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΑΤΖΙΜΑ ΝΑΟΚΙ 1vs
ΚΡΝΟΚΡΑΚ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΛAΝΙ ΤΖΕΙΚ 1vs
MATTHEW ROMIOS 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHIARA DI TOMMASO 0vs
ΧΑΝΑΤAΝΙ ΝAΓΚΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
BRANKOVIC/FOWLER 0vs
BOZOVIC/POPOVIC 2
ΤΕΛΙΚΟ
RODIONOVA/ROUTLIFFE 2vs
GARLAND/KUNG 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΑΒAΡΡΟ ΕΜΜΑ 1vs
SLOANE STEPHENS 2
ΤΕΛΙΚΟ
BARAD/MATARUGA 0vs
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ΤΕΛΙΚΟ
ASHLEY/BOZICEVIC 0vs
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ΤΕΛΙΚΟ
HONDO/KAWAMURA 0vs
BAINS/BEREZOV 2
ΤΕΛΙΚΟ
OSBORNE/SHARMA 0vs
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ΤΕΛΙΚΟ
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ΤΕΛΙΚΟ
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ΤΕΛΙΚΟ
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ΤΕΛΙΚΟ
OZEKI/UEDA 2vs
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ΤΕΛΙΚΟ
PARNABY/SMITH 0vs
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ΤΕΛΙΚΟ
DI TOMMASO/MARSHALL 0vs
HOSOGI/MATSUDA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΙΝΑ ΧΑΓΙAΣΙ 1vs
ΙΒΑΝΟΒΑ ΝΤAΣΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
DELANEY/MAHER 0vs
PURCELL/PUTTERGILL 2
ΤΕΛΙΚΟ
KLEIN/PUODZIUNAS 2vs
COURT/SWEENY 0
ΤΕΛΙΚΟ
NOGUCHI/TAJIMA 2vs
CRNOKRAK/GREEN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΜAΕ ΑΚΙΚΟ 1vs
YURIKO MIYAZAKI 2
ΤΕΛΙΚΟ
HSU/ROMIOS 2vs
ADDISON/DELANEY 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΑΜ ΜAΡΤΙΝ 2vs
MUSTAFA CAN GUNES 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝAΒΑ ΕΜΙΛΙΟ 2vs
ΜΙΤΣΕΛΙ ΜAΡΚΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΜΠAΖ ΑΒAΝΤ ΖΑΣΚΟΥΕΛΙΝ 1vs
ΤΑΜAΡΑ ΤΕΡΕΖΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
LEE SO-RA 0vs
ΜΑΤΟΥΣΟΒΑ ΜΠAΡΜΠΟΡΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
OKSANA SELEKHMETEVA 2vs
ADESUWA OSABUOHIEN 0
ΤΕΛΙΚΟ
RISA USHIJIMA 0vs
ΟΚΑΜΟΥΡΑ ΚΟΥΟΚΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΡAΚΟΒΑ ΒΑΛΕΡΙΑ 0vs
ΚΑΝ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
GOKBERK SARITAS 0vs
ΤΟΡΕΜΠΚΟ ΠΙΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
HUA RUNHAO 0vs
ΚΟΝΕΤΣΝΙ ΜΙΤΣΑΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΡΑΜΟΚΟ ΝΑΙΜA 1vs
ΤΣΕΛΙΚ ΣΟΥΖAΝΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΕΠAΤ ΜΠΑΠΤΙΣΤ 2vs
ΑΝΤΙΛ ΚΑΛΙΑΝΠΟΥΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΑΚΟΜΙΝΙ ΛΟΥΚA 2vs
ANDRES HAEFELE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΕΡΜAΝ ΣΙΝΑ 0vs
ΖΑΒAΝΤΣΚΑ ΤΖΟAΝΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΕΜΕΡΙ ΚAΛΒΙΝ 2vs
ΠΙΣAΝΕ ΤΟΜ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MA/XUN 2vs
HONTAMA/KUWATA 0
ΤΕΛΙΚΟ
KAJI/NAMIGATA 2vs
KOBORI/SHIMIZU 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΜΑ ΝΤΡAΓΚΟΣ 2vs
ΝΤAΒΙΝΤΟΒ ΙΒAΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
HAJEK/VILARDO 2vs
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ΤΕΛΙΚΟ
RAMADAN/SHAABAN 2vs
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ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΚAΡΕΒΙΣ ΣAΡΑ 1vs
TENA LUKAS 2
ΤΕΛΙΚΟ
IMANISHI/YONEHARA 0vs
HAYASHI/MORISAKI 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΛΕΝΤΟ ΜΠAΓΚΟΥΕ ΠΟΛ 2vs
CHRISTOFFER SOLBERG 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΙΡΣ ΖΟΙ 0vs
IZABELA G. NOVAC 2
ΤΕΛΙΚΟ
UCHIJIMA/ZHANG 1vs
KAJITANI/SATO 2
ΤΕΛΙΚΟ
J. V. D. SCHULENBURG 2vs
ΚΟΡΟΛΕΦ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΝΤΕΡ ΒΟΝ 2vs
CHRISJAN VAN WYK 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΡ ΣΙΜΟΝ 1vs
ΣΙΜΟΝ ΤΟΜΠΙΑΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
JIRI LEHECKA 0vs
DUSTY BOYER 2
ΤΕΛΙΚΟ
TERENCE ATMANE 2vs
ΖΟΝΚΟΥΡ ΡΟΝΑΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΓΚΝΤAΝ ΑΝΑ 1vs
ΜΑΡΤΙΝΚΟΒΑ ΤΕΡΕΖΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CAIJSA HENNEMANN 0vs
MARTINA BIAGIANTI 2
ΤΕΛΙΚΟ
TIAGO TORRES 0vs
ΦΟΥΡΝΕΣ ΕΒAΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΜΠΕΡΛAΙΤΝΕΡ ΝΙΛ 2vs
STAMATIOS KAPIRIS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΓΚΟΥΤ ΤΙΜΟ 2vs
NICOLO TURCHETTI 0
ΤΕΛΙΚΟ
VERA LAPKO 0vs
CAMILA GIORGI 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΝΕΣ ΜΑΒΕΡΙΚ 0vs
ΚΑΖΟ ΑΡΤΟΥΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
HIRATA/NAGATA 0vs
AYUKAWA/SEMA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛΟΒΑ ΝΑΤAΛΙΑ 1vs
ΑΛΕΞAΝΤΡ ΝΤΑ ΡΟΣΑ ΚAΡΟΛΑΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΣΟΝ ΤΖΟΡΝΤΑΝ 0vs
FILIP CRISTIAN JIANU 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΕΛΕΡ ΝΤΟΜΙΝΙΚ 2vs
LUKAS KRAINER 0
ΤΕΛΙΚΟ
ILNYTSKY/SASNOUSKI 0vs
MORAING/ROSENKRANZ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΑΡ ΝAΣΤΖΑ 2vs
MAYYA GORBUNOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
CREPALDI/RICCA 0vs
GENGEL/POLJAK 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΤΟΝΙ ΚΟΡΙΝ 2vs
DALILA SPITERI 1
ΤΕΛΙΚΟ
MANAFOV/PICHLER 2vs
MOHD/SYED NAGUIB 0
ΤΕΛΙΚΟ
J. BOUZAS MANEIRO 2vs
ΣΙΕΝΤΛΙΣΚΑ ΝΑΤΑΛΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΜΠΕΝΤΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 2vs
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ΤΕΛΙΚΟ
BOONE/OSABUOHIEN 2vs
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ΤΕΛΙΚΟ
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LEE/ROMEO 2
ΤΕΛΙΚΟ
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ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΙΣΑΚAΡΙΟΥ, ΑΝΤΡΕΑ 2vs
ΓΙAΝΤΡΙΤΣ ΤΕΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
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ΤΕΛΙΚΟ
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REBEKA MASAROVA 2
ΤΕΛΙΚΟ
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ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΥΕΡΣΤ ΤΖΕΝΙ 2vs
ΜΙΚΟΥΛΣΚΙΤ ΤΖΑΣΤΙΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
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ΤΕΛΙΚΟ
CRETU/IVANOV 2vs
JERMAR/POSPISIL 1
ΤΕΛΙΚΟ
DUDDUPUDI/GUNDUBOINA 0vs
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ΤΕΛΙΚΟ
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ΦAΡΙΑ, ΛΟΥΙΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
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ΤΕΛΙΚΟ
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GALFI/STRAKHOVA 2
ΤΕΛΙΚΟ
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ΤΕΛΙΚΟ
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ΓΚΑΓΚΙΝΙ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
OZ/SEZER 2vs
KAN/MOLINARO 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΥΡΕΛ ΚΛAΡΑ 0vs
JIL BELEN TEICHMANN 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΖΑΝΙΟΥΚ ΝΤΕΝΙΖ 2vs
LARA VAN DER MERWE 0
ΤΕΛΙΚΟ
LO/MORITANI 1vs
KHOTKOV/UZHYLOVSKYI 2
ΤΕΛΙΚΟ
FOUAD/FOUAD 1vs
NOVAC/VIG 2
ΤΕΛΙΚΟ
FALLERT/MORENO 2vs
BARROSO/COPPINI 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΛ ΓΙΑΚΟΥΜΠ 1vs
ΠΕΡΧΙΚΟΤ ΜAΘΙΟΥ 2
ΤΕΛΙΚΟ
FANSELOW/MERTENS 2vs
ROGLAN/WINTER LOPEZ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ALEC BECKLEY 0vs
ΜΑΡΤΙΝΟ ΜΑΤΕΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΝΓΚ ΣΟΥAΙ 2vs
ΜΠΧΟΣAΛΕ ΡΟΥΤΟΥΖΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
JASMIJN GIMBRERE 0vs
ΠΕΤΡΟΥΖΕΛΟΒΑ ΛΟΥΣΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
JANG SU JEONG 2vs
ΑΜΑΝΜΟΥΡAΝΤΟΒΑ ΑΚΓΚΟΥΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
CORNUT/SCHMITZ 2vs
HODKIN/SCHINAS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ERSOZ/LOVQVIST 2vs
BEJENARU/SCHWARTZMAN 0
ΤΕΛΙΚΟ
KRASNOVA/SELEKHMETEV 2vs
KALAITZIS/PYSSON 0
ΤΕΛΙΚΟ
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ΤΕΛΙΚΟ
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ΤΕΛΙΚΟ
AHREN MOONGA/NG 1vs
KHOMENTOVSKI/SKORIL. 2
ΤΕΛΙΚΟ
BERGEN/DUCA 2vs
MATOULA/SPIRIDIS 1
ΤΕΛΙΚΟ
SAKELLARIDIS/SAKELL. 0vs
APOSTOL/GRIGORIU 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΕΛ ΜΑΛΑΟΥΡΙΕ 0vs
ΜΕΛΝΙΚΟΒΑ ΜΑΡΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
HE/HUA 2vs
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ΤΕΛΙΚΟ
BOMBARA/MARINO 2vs
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BOYER/DAMM 2vs
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ΤΕΛΙΚΟ
TSHEGOFATSO TSIANG 0vs
BERFU CENGIZ 2
ΤΕΛΙΚΟ
JANIS/NAREYKA 0vs
HAMPEL/OBERLEITNER 2
ΦΡΟΝΤ ΣΙΜΟΝ -vs
ΝΤΙΑΡA ΓΚΙΜΠΡΙΛ -
WONG HONG YI CODY -vs
IZABELA G. NOVAC -
ΡΕΜΠΟΥΛ ΦΑΜΠΙAΝ -vs
ΣAΛΤΟΝ ΝΤΙΛΑΝ -
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UZBEKISTAN (W) 0
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INDONESIA (W) 0
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COLMEGNA/SPITERI -vs
LIKHACHEVA/SAIDENOVA -
COLMEGNA/SPITERI -vs
ARCIDIACON/HORACKOVA -
GASPAR/MASAROVA -vs
CADAR/STAMATOVA -
DEN HEIJER/TURCHETTI -vs
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COELHO/GRACA -vs
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MARETHA BURGER -vs
ΜΟΡΒAΓΙΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -
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EN SHUO LIANG -vs
ΣΟΥΤΓΙΑΝΤΙ ΑΛΝΤΙΛΑ -
FRIEDSAM/MINELLA -vs
PAAR/WACHACZYK -
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BINDING/CACAO -
DALLA VALLE/ZIMA -vs
GIACOMINI/KIVATTSEV -
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CAVALLE/MARINKOVIC -
MOLINO/OLIVER -vs
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ARENDS/BECKLEY -vs
PRECHTEL/WOODMAN -
JASKIEWICZ/SHAN -vs
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KALENICHENKO/THIROU. -
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KRUGER/LOUBSER -
PENG/XU -vs
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DIATCHEN./DZALAMIDZE -vs
BUCSA/HEISEN -
ORTEGA/ROOTHMAN -vs
RAWAT/VELDHEER -
JUAN OTEGUI -vs
ΚΑΖΑΝΟΒΑ ΧΕΡΜΑΝ -
HAN N./KIM N. -vs
ABDURAIMOVA/AMANMURADOVA -
ΚΟΜΕΣAΝΑ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ -vs
ΖΟΥΚΑΣ ΜΑΤΙΑΣ -
CHAN/CHAN YUNG -vs
NUGROHO/SUTJIADI -
HEATHER WATSON -vs
ΜΑΡΙΑ ΤΑΤΙAΝΑ -
BOLUDA/CHEPELEV -vs
DESCHAMPS/VALSECCHI -
LAUREN DAVIS -vs
ΠΟΝΤΟΡΟΣΚΑ ΝAΝΤΙΑ -
CEKIRGE/FERNANDEZ -vs
MANZANERA/TRAPEZNIK. -
ΑΛΤΜAΙΕΡ ΝΤAΝΙΕΛ -vs
ΜΠΟΥΡΧΙΕΡ, ΧAΡΙ -
PURCELL/SMITH -vs
COSSU/MANNARINO -
ALCARAZ/PEREZ -vs
BORTOLOTTI/ESTEVE -
ΡΑΣ ΑΡAΝΤΞΑ -vs
ΦΛΙΝΚ ΒΑΡΒAΡΑ -
ΜΠΛΑΝΤΣ ΟΥΛΙΣΕΣ -vs
ΓΚΟΜΕΘ-ΕΡΕΡΑ ΚAΡΛΟΣ -
BENJAMIN AMBROSIO -vs
JOAO PEDRO SORGI -
D. DUTRA DA SILVA -vs
S. RODRIGUEZ TAVERNA -
MITU/OLARU -vs
CASCINO/JACQUEMOT -
DARYA KASATKINA -vs
ΠΑΡΜΕΝΤΙΕΡ ΠΑΟΥΛΙΝ -
JUAN CERUNDOLO -vs
GUIDO JUSTO -
MERINO/PENA LOPEZ -vs
DIAZ ACOSTA/TIRANTE -
KATERINA BONDARENKO -vs
SARA SORRIBES TORMO -
LISTER/SIZIKOVA -vs
KATO/WANG -
ΚΑΡΟΥAΝΑ ΛΙΑΜ -vs
AGUSTIN VELOTTI -
ΝΤΙΕΖ ΣΤΙΒΕΝ -vs
JOHN PATRICK SMITH -
ROUMANE/SLOBODCHIKOV -vs
KOUZNETSOV/MARTINEZ -
PRIHODKO/WEIS -vs
MARTOS GORNES/PEREZ -
CERVANTES/ROCA -vs
HAMOU/MINA -
ΚΟΥΖΜΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -vs
LESLEY PATTINAMA -
MONA BARTHEL -vs
IRINA BEGU -
SEM VERBEEK -vs
ΚΡΕΣΙ ΜΑΞΙΜ -
ΖΑΒAΤΣΚΑ ΚΑΤΑΡΙΝΑ -vs
ΝΤΙ ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΦΡΑΝΣΕΣΚΑ -
SHINTARO MOCHIZUKI -vs
ΜΠΕΡAΝΚΙΣ ΡΙΚAΡΝΤΟ -
ΧAΑΣ ΜΠAΡΜΠΑΡΑ -vs
ΦΑΛΚΟΝΙ ΙΡΙΝΑ -
ΒΙΧΛΙAΝΤΣΕΒΑ ΝΑΤAΛΙΑ -vs
JESSICA PEGULA -
ΣΜΙΘ ΚΙΓΙAΝ -vs
ΠΕΝΙΣΤΟΝ ΡAΙΑΝ -
NOAH RUBIN -vs
LUCAS POUILLE -
ANNA KALINSKAYA -vs
USUE ARCONADA -
CAROU/COMESANA -vs
ARGUELLO/EGEA -
DUTRA DA SILVA/SORGI -vs
HIDALGO/MONZON -
OLIVIERI/VILARO -vs
URYSON/VILLANUEVA -
BERNARD TOMIC -vs
ΜΕΝΕΝΤΕΖ-ΜΑΣΕΙΡΑΣ ΑΝΤΡΙAΝ -
DOLEHIDE/SHARMA -vs
KRAWCZYK/OLMOS -
BAEZ/GALARZA -vs
ARRECHE/CASANOVA -
ΕΣΚΟΜΠΕΝΤΟ ΕΡΝΕΣΤΟ -vs
JASON KUBLER -
GIAN MARCO MORONI -vs
ΓΚAΙΟ ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ -
ΛΕΠΣΤΕΝΚΟ ΒΑΡΒAΡΑ -vs
ΜΟΧAΜΕΝΤ ΑΣΙΑ -
ΒΑΝΤΕΒΕΓΚΕ ΚΟΚΟ -vs
WANG XINYU -
LESYA TSURENKO -vs
ΛAΟ ΝΤΑΝΙΕΛΕ -
HARRIET DART -vs
LAURA SIEGEMUND -
YANINA WICKMAYER -vs
MADISON BRENGLE -
ΚΑΡΟΥΣΟ ΣΑΛΒΑΤΟΡΕ -vs
ΚΒΙΑΤΚΟΒΣΚΙ ΤAΙ-ΣΟΝ -
ΝAΝΤΑ ΓΚΟΒΙΝΤ -vs
ΠΟΛΜAΝΣ ΜΑΡΚ -
FRANCES TIAFOE -vs
ΜΟΧ ΜAΙΚΛ -
ΜΠΟΥΤΣ ΤΖAΣΤΙΝ -vs
ΚΑΣΤΕΛΝΟΥΟΒΟ ΛΟΥΚΑ -
ΤΖΧΟΥ ΕΒΑΝ -vs
TOBY ALEX KODAT -
BOUZKOVA/VORACOVA -vs
ADAMCZAK/SANCHEZ -
DE LA FUENTE/TORRES -vs
CERUNDOLO/KESTELBOIM -
JUSTO/RODRIGUEZ -vs
ABOIAN/FARJAT -
ΜΠΡΟΑΝΤΙ ΛΙΑΜ -vs
ΝΑΚΑΣΙΜΑ ΜΠΡAΝΤΟΝ -
ΜΑΡΚΟΡA ΡΟΜΠΕΡΤΟ -vs
ΜΠΡΙΜΕΡ ΓΚAΓΚΕ -
ΣΒΙΤΟΛΙΝΑ ΕΛΙΝΑ -vs
ΚΟΒΙΝΙΤΣ ΝΤAΝΚΑ -
BAPTISTE/LIU -vs
GLEASON/LOEB -
VERA ZVONAREVA -vs
SAMANTHA STOSUR -
ΡΟΤΖΕΡΣ ΣΕΛΜΠΥ -vs
NICOLE GIBBS -
BALAJI/NEDUNCHEZHIYA -vs
COSSU/MANNARINO -
ΚΟΥΝΤΛΑ ΝΤΕΝΙΣ -vs
ΧΑΝΒΙΕΡ ΜΑΞΙΜ -
ΧAΜΠΕΡΤ ΟΥΓΚΟ -vs
ΣΟΚ ΤΖΑΚ -
MACKENZIE MCDONALD -vs
ΝΤAΝΙΕΛ ΤAΡΟ -
AUDREY BOCH-COLLINS -vs
ΣΕΜΠΟΒ ΚAΘΡΙΝ -
ALENIK/SAMUELSSON -vs
RAPP/REDLICKI -
ΤΣAΠΕΛ ΝΙΚ -vs
ΣΤAΛΝΤΕΡ ΡΙΖ -
ΜΕΝΤΕΖ ΣΕΟΝΕ -vs
ΟΥΝΤΒAΡΝΤΙ ΠAΝΑ -
TOMAS ETCHEVERRY -vs
ΚΙΝΓΚ ΕΒΑΝ -
ΣΕ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ -vs
ROBIN MONTGOMERY -
ΧAΛΜΠΑΕΡ ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ -vs
ALLURA ZAMARRIPA -
ΒΕΓΚΕΛ ΣΤΕΦΑΝΙ -vs
LEYLAH FERNANDEZ -
VIKTORIA AZARENKA -vs
TAMARA ZIDANSEK -
KATERINA SINIAKOVA -vs
ΒΙΚΕΡΙ ΣΑΣΙΑ -
BARRERE/POUILLE -vs
ARNEODO/CARUSO -
ΕΟΥΜΠΑΝΚΣ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ -vs
ΓΚΙΟΥΣΤΙΝΟ ΛΟΡΕΝΤΖΟ -
ΡΕΝΤΛΙΚΙ ΜAΙΚΛ -vs
ΝΤΟΝΣΚΟΙ ΕΒΓΕΝΙ -
ΚΡΟΥΓΚΕΡ ΜΙΤΣΕΛ -vs
ΑΛΜΠΟΤ ΡAΝΤΟΥ -
CHRIS O'CONNELL -vs
ΚΟΡΝΤΑ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -
LIVE
ΑΛΣΧΟΥΛΑ 0vs
ΑΛ ΑΝΣAΡ ΜΕΝΤΙΝΑ 1
LIVE
ΑΛ ΤΑΙ 0vs
ΑΛ ΤΟΥΚΜΠAΧ 0
LIVE
ΟΧΟΥΝΤ ΜΕΝΤΙΝΑ 0vs
ΑΛ ΜΠΑΤΕΝ 0
ΑΛ ΖΙΛ -vs
ΑΛ ΝΟΖΟΥΜ -
ΤΖΕΝΤΑ ΚΛΑΜΠ -vs
ΧΟΤAΙΝ -
LIVE
ΤΖΟΧΟΡ ΝΤΑΡΟΥΛ ΤΑΚΖΙΜ 1vs
ΣΟΥΓΟΝ 1
ΑΛ ΑΙΝ -vs
ΑΛ ΣΑΝΤ -
LIVE
ES GUELMA 0vs
ΠΑΡΑΝΤΟΥ 0
LIVE
ASM ΟΡAΝ 1vs
ΣΧΛΕΦ 0
LIVE
ΜΟΥΚΟΥΡΑ 1vs
ΧΙΡΟΖ 0
LIVE
ΕΣΠΟΙΡ 0vs
ΓΚΙΚΟΥΜΠΙ 1
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KIYOVU SPORTS 0vs
ΓΚΑΣΟΓΚΙ ΓΙΟΥΝ. 0
LIVE
ΚΙΓΚAΛΙ 0vs
ΜΟΥΧAΝΓΚΑ 0
LIVE
ΚΑΜΠAΛΑ ΣΙΤΙ ΚAΟΥΝΣΙΛ 0vs
ΠΡΟΛAΙΝ 0
LIVE
BUSOGA UNITED 1vs
ΚΕΙΤΟΥΜ 0
LIVE
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 1vs
ΤΣΣΚΑ 1948 0
ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ -vs
ΜΠΟΤΕΦ ΒΡΑΤΣΑ -
LIVE
ΓΚΟΚΟΥΛAΜ ΚΕΡAΛΑ 1vs
ΙΣΤ ΜΠΕΝΓΚAΛ ΚΛΑΜΠ 1
ΤΕΛΙΚΟ
INDIAN ARROWS 1vs
ΜΙΝΕΡΒΑ 1
LIVE
ΣAΝΤΝΕΣ 0vs
ΧΟΝΚΑ 0
CHERNO. II ODESSA -vs
TURA TATARBUNARI -
SV PACHERN -vs
FELDKIRCHEN -
KLAGENFURT AMATEURE -vs
ΣΕΝΤ ΓΙAΚΟΜΠ ΡΟΣΕΝΤΑΛ -
FEHRING -vs
SV DEUTSCH GORITZ -
SK WERNDORF -vs
TOBELBAD -
ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ -vs
ΡΟΖΕΝΓΚΑΡΝΤ -
SV STRASS -vs
SIEBING -
ΠΙΝΖAΟΥ ΣAΛΦΕΛΝΤΕΝ -vs
ΜΠΙΣΧΟΦΣΟΦΕΝ -
ΓΚΟΖΕΝΧΑΙΜ -vs
FC BASARA MAINZ -
LIVE
ΑΓΙΑΞ U19 0vs
ΑΤΛ. ΜΑΔΡΙΤΗΣ U19 0
ΑΤΑΛAΝΤΑ U19 -vs
ΛΥΩΝ U19 -
ΙΝΤΕΡ U19 -vs
STADE RENNES U19 -
ΜΠΕΝΦΙΚΑ U19 -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ U19 -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΤΡΟΝAΤΟ ΠΑΡΑΝA 3vs
ΤΑΓΙΕΡΕΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΡΑΚAΝ ΜΠΟΥΚΕΟ 1vs
ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ 2vs
ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΟ ΧΟΣΕ 1vs
YPIRANGA-RS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΛΜΕΣ 1vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΑΦΑΕΛΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ 0vs
ΚΛΑΜΠ ΑΛΜAΓΚΡΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΛΕΝΤΟΥΠAΡ 2vs
REAL SANTANDER 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΚΟΥΙΝΤΙΟ 2vs
ΟΡΣΟΜΑΡΣΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΙΟ ΚΛAΡΟ 90vs
ΟΥΝΙΦAΚΙΣΑ 80
ΤΕΛΙΚΟ
SAO JOSE 81vs
ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 87
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΥΜΠΑΡAΟ 0vs
ΑΒAΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ (Γ) 0vs
ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ (Γ) 3
SP FC / BARUERI (W) -vs
ΠΙΝΕΙΡΟΣ (Γ) -
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΜΟΡΑ 3vs
ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤAΝΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΡΑΣΟΛ 1vs
ΟΕΣΤΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΜΠΡΑΣ ΣΑΝΙΤAΡΙΑΣ 84vs
GIMNASIA 91
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΣΠAΝΟ ΑΜΕΡΙΚAΝΟ 96vs
ΑΡΓΕΝΤΙΝΟ ΤΖΟΥΝΙΝ 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΚΟΡΙΕΝΤΕΣ 72vs
ΚΟΜΟΥΝΙΚΑΣΙΟΝΕΣ 70
ΤΕΛΙΚΟ
OLIMPICO 100vs
ATENAS 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΣ ΑΝΙΜΑΣ 87vs
ΑΜΠΑ ΑΝΤΣΟΥΝΤ 75
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΡΟΥΝΤAΙ ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤAΡΙΟ 84vs
ΑΓΚΟΥAΝΤΑ 91
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΙΓΚΟΥΑ 81vs
ΚAΠΙΤΟΛ 85
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΑΜΠ ΓΚΟΕΣ 109vs
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΓΙAΓΚΟ 65
ΤΕΛΙΚΟ
CSP 2vs
TREZE-PB 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΡΙΚΟ ΓΙΟΝΙΝΤΟ 1vs
ΧΟΥΑΤΣΙΠAΤΟ 0
ΣΑΝΤ. ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ -vs
ΑΟΥΝΤAΞ ΙΤΑΛΙAΝΟ -
ΤΕΛΙΚΟ
BRUJOS DE GUAYAMA 87vs
PIRATAS QUEBRADILLAS 89
ΤΕΛΙΚΟ
CAPITAL CITY GO-GO 102vs
DELAWARE BLUE COATS 105
ΤΕΛΙΚΟ
SALT LAKE CITY STARS 134vs
SOUTH BAY LAKERS 128
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΟΥΚ ΜΠΛΟΥ ΝΤΕΒΙΛΣ 88vs
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛΑΙΝΑ ΓΟΥΛΦΠΑΚ 69
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΣΕΝΤΡAΛ 71vs
ΜΠΕΘΟΥΝ ΚΟΥΚΜΑΝ ΓΟΥΑΙΛΝΤΚΑΤΣ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΛΑΓΟΥΕΡ ΣΤΕΙΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 73vs
ΝΟΡΦΟΛΚ ΣΤΕΙΤ 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΟΥΘ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΣΤΕΙΤ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 65vs
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΑΓΚΙΣ 76
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΟΥΑΡΝΤ ΜΠΙΣΟΝ 62vs
ΜΕΡΙΛΑΝΤ ΙΣΤΕΡΝ ΣΟΡ ΧΟΚΣ 60
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΡAΜΠΛΙΝΓΚ ΣΤΕΙΤ ΤAΙΓΚΕΡΣ 81vs
ΜΙΣΙΣΙΠΙ ΒAΛΕΙ ΝΤΕΒΙΛΣ 61
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΕΙΡΙΙ ΒΙΟΥ ΑΜ ΠAΝΘΕΡΣ 73vs
ΑΛΑΜΠAΜΑ ΑΜ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 62
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΑΚΣΟΝ ΣΤΕΙΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 76vs
ΑΡΚAΝΣΑΣ-ΠΙΝΕ ΜΠΛΟΥΦ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΛAΙΟΝΣ 56
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΞΑΣ ΣΑΟΥΘΕΡΝ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 78vs
ΑΛΑΜΠAΜΑ ΧΟΡΝΕΤΣ 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΕΜΠΕΡ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΑΙΛΝΤΚΑΤΣ 70vs
ΑΙΝΤΑΧΟ ΣΤΕΙΤ ΜΠΕΝΓΚΑΛΣ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΙΛΟΡ ΜΠΕΑΡΣ 71vs
ΤΕΞΑΣ ΤΕΚ ΡΕΝΤ ΡΑΙΝΤΕΡΣ 68
ΤΕΛΙΚΟ
TOLUCA (W) 0vs
PACHUCA (W) 2
ΤΕΛΙΚΟ
LEON (W) 3vs
SAN LUIS (W) 0
ΤΕΛΙΚΟ
TIGRES (W) 3vs
MONARCAS MORELIA (W) 1
ΤΕΛΙΚΟ
CLUB TIJUANA (W) 3vs
CLUB AMERICA (W) 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΟΥΕΝΣΑ 1vs
ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ (ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ) 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΓΙΑΛ ΠAΡΙ ΣΙΟΝ 0vs
REAL SANTA CRUZ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CAVALIER 0vs
ARNETT GARDENS 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΠΟΡΤ ΧΟΥΑΝΚAΓΙΟ 3vs
ΡΕAΛ ΓΚΑΡΣΙΛAΣΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MUKTIJODDHA SKC 0vs
SAIF SC 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΑΝΣΚ 6vs
ΕΛΒΙΒ U21 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ U21 2vs
DNIPRO-1 U21 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΡΠAΤΙ ΛΒΙΒ U21 0vs
ΟΛΕΚΣAΝΤΡΙΑ U21 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΡΙΟΥΠΟΛ D U21 1vs
ΒΟΡΣΚΛΑ ΠΟΛΤAΒΑ U21 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ U19 1vs
ΦAΣΤΑΦ ΖΛΙΝ U19 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΡΙΤΙΜΟ U23 1vs
ΒΙΤΟΡΙΑ ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ U23 3
ΒΙΤΟΡΙΑ ΝΤΕ ΓΚΙΜΑΡAΕΣ U23 -vs
ΛΕΙΣΟΕΣ U23 -
ΦΕΙΡΕΝΣΕ U23 -vs
ΑΚΑΝΤΕΜΙΚΑ ΚΟΙΜΠΡΑ -
ΡΙΟ ΑΒΕ U23 -vs
ΑΒΕΣ U23 -
ΚΟΒΑ ΝΤΑ ΠΙΕΝΤAΤΕ U23 -vs
ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ U23 -
ΕΣΤΟΡΙΛ U23 -vs
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. U23 -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ 2vs
ΣΕΒΑΡΝΤΕΝΙ 1906 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΡΤΖΙΑ ΤΜΠΙΛΙΣΙ 0vs
ΝΤΟΥΣΕΤΙ ΑΡAΓΚΒΙ 0
ΑΛAΜΠ ΠΙΛΙΠΙΝΑΣ -vs
EASTERN LONG LIONS -
KGC (Γ) -vs
ΧΕΟΝΓΚΟΥΚ ΠΙΝΚ ΣΠAΙΝΤΕΡΣ (Γ) -
ΤΣΑΝΓΚΟΥΟΝ ΣΕΙΚΕΡΣ -vs
ΑΝΙAΓΚ -
ΣΕΟΥΛ ΓΟΥAΙΜΠΙ -vs
ΑΝΣAΝ ΟΚ -
AL GHARAFA -vs
AL SHAMAL -
AL ARABI -vs
AL WAKRAH -
ΟΥΦΙΜΕΤΣ ΟΥΦΑ -vs
ΣΠΑΡΤAΚ ΠΡΙΜΟΡΙ ΒΛΑΝΤΙΒΟΣΤΟΚ -
ΣAΜΑΡΑ -vs
ΒΟΣΤΟΚ-65 -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γ) -vs
ΚΑΙΣΕΡΙ ΜΠAΣΚ. (Γ) -
ELAZIG (W) -vs
ΚΑΝΚAΓΙΑ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΕΣΙ (Γ) -
VICTORIA GRODNO (W) -vs
VICTORIA BREST (W) -
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ U19 (Γ) -vs
ΤΣΕΧΙΑ U19 (Γ) -
ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ -vs
ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙAΝΑ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γ) -vs
ΛΙΝΑΜΑΡ ΜΠΕΚΕΣΑΜΠAΙ (Γ) -
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒΑ ΖAΓΚΡΕΠ -vs
ΣΛAΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ -
ΡΙΕΚΑ -vs
ΙΝΤΕΡ ΖAΠΡΕΖΙΤΣ -
ΓΙΑΝΓΚ ΑΦΡΙΚΑΝΣ -vs
MBAO FC -
ΜΛAΝΤΙ ΡAΝΤΝΙΚ -vs
ΣΠAΡΤΑΚ ΣΟΥΜΠΟΤΙΤΣΑ -
ΡΑΠΙΝΤΕ ΟΥΕΜ ΖΕΜ -vs
ΦΑΡ ΡΑΜΠAΤ -
ΦΟΥΣ ΦΑΤΧ Γ. ΣΠ. ΡΑΜΠAΤ -vs
ΟΛ. ΝΤΕ ΚΧΟΥΡΙΓΚΜΠΑ -
IBAR ROZAJE -vs
VLLAZNIA -
ΤΙΙΚΕΡΙΤ -vs
ETTA -
CSM ΟΡΑΝΤΕΑ -vs
ΑΤΛΑΣΙΜΠ ΣΙΜΠΙΟΥ -
ΒΕΦ ΡΙΓΑ -vs
BK OΓΚΡΕ -
ΚΕΜΙΚ ΠΟΛΙΣ (Γ) -vs
ΜΛAΝΤΟΣΤ ΖAΓΚΡΕΜΠ (Γ) -
SSC SCHWERIN (W) -vs
ASTERIX AVO (W) -
MACCABI RA'ANANA -vs
ΧAΠΟΕΛ ΑΦΟΥΛΑ -
ΜΠΝΕΙ ΧΕΡΖΛΙΓΙΑ -vs
ΕΛΙΖΟΥΡ ΑΣΚΕΛΟΝ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΧΟΝΤ ΧΑΣΑΡΟΝ -vs
ΕΛΙΤΖΟΥΡ ΓΙΑΒΝ -
ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ -vs
ΓΚΟΡΝΙΚ ΖAΜΠΡΖΕ -
AISTES-LSMU (W) -vs
NEPTUNAS (W) -
ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ -vs
ΑΑΡΧΟΥΣ -
ΟΥΛΜ 1846 -vs
ΣΤΙΝΜΠΑΧ 1921 -
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Γ) -vs
ΖΕΛΕΖΝΙΚΑΡ ΛΑΙΚΟΒΑΤΣ (Γ) -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ -vs
ΚΟΛΟΣ ΚΟΒΑΛΙΒΚΑ -
ΣΑΑΡΜΠΡΙΚΕΝ -vs
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -
ΣAΛΚΕ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ -
ΠΡΙΜΟΡΣΚΑ -vs
ΕΛΙΟΣ ΝΤΟΜΖAΛΕ -
ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ -vs
ΜΕΖΟΚΟΒΕΣΝΤ ΖΟΡΙ -
BAERUM BASKET -vs
ΣΕΝΤΡΟΥΜ ΤAΙΓΚΕΡΣ ΟΣΛΟ -
ΤΟΡΟΥΝ -vs
ΣΤΕΤΣΙΝ -
ΚΛΙΝΤΣΕΝΙ -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ -
ΡΟΟΥΤ ΡAΜΠΕΝ ΒΙΛΣΜΠΙΜΠΟΥΡΓΚ (Γ) -vs
ΠΟΤΣΝΤΑΜ (Γ) -
ΧAΠΟΕΛ ΧAΙΦΑ -vs
ΜΠΝΕΙ ΓΕΧΟΥΝΤΑ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
ΜΕΤΡΟΠΟΛ ΜΠAΣΚΕΤ -vs
ΚΟΥΙΜΠΕΡ -
FAST FLAMINGOS (W) -vs
ΑΠΟΛΛΟ 8 (Γ) -
ΦΑΜΙΛΙΑ ΣΚΙΟ (Γ) -vs
ΣΙΝΙΟΛΙ ΜΠΡΟΝΙ (Γ) -
ΜΠAΣΚΕΤ ΚΟΣΤΑ (Γ) -vs
ΡΑΓΚΟΥΣΑ (Γ) -
ΒΑΛΟΥΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ (Γ) -vs
ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ (Γ) -
ΧAΡΤΛΕΙ ΒΙΝΤΝΕΙ -vs
ΦAΡΝΜΠΟΡΟ -
ΣΕΝ ΙΒΣ ΤAΟΥΝ -vs
ΛΙΣΤΟΝ -
ΓΟΥΕΣΤΟΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜAΡΕ -vs
ΜΠΛAΚΦΙΛΝΤ & ΛAΝΓΚΛΙ -
ΜΠAΝΜΠΟΥΡΙ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΝΙΝΤΧΑΜ ΜAΡΚΕΤ -
ΠΟΥΛ ΤAΟΥΝ -vs
ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΠΟΛΙΣ -
ΜΠΙΓΚΛΣΓΟΥΕΙΝΤ ΤAΟΥΝ -vs
`ΑΛΒΕΤΣΕΡΤΣ -
ΡΟΙΣΤΟΝ ΤAΟΥΝ -vs
ΡAΣΝΤΕΝ & ΝΤAΙΜΟΝΤΣ -
ΜΠΙΚΟΝΣΦΙΛΝΤ ΣΙΚΟΜΠ -vs
ΤΙΒΕΡΤΟΝ -
ΚΙΝΓΚΣ ΛAΝΓΚΛΙ -vs
ΛΟΒΕΣΤΟΦΤ -
CWMAMMAN UNITED -vs
ΤΑΦΣ ΓΟΥΕΛ -
ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ -vs
ΧΑΡΤΣ -
ΕΙΡ -vs
ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΠAΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ -vs
ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣAΟΥΘ -
ΝΤΑΝΤΙ -vs
ΑΛΟΑ ΑΘΛΕΤΙΚ -
ΙΝΒΕΡΝΕΣ -vs
ΜΟΡΤΟΝ -
ΚΟΛΕΡΕΙΝ -vs
ΓΚΛΕΝΑΒΟΝ -
ΝΤAΝΓΚΑΝΟΝ -vs
ΜΠΑΛΙΜΕΝΑ -
ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ -vs
ΚΛΙΦΤΟΝΒΙΛ -
ΜΠΡAΚΛΙ ΤAΟΥΝ -vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. -
ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ -vs
ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ -