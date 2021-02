Εκλογές ΕΟΚ: Ο Κλεάνθης Γάλλος στο πλευρό του Παναγιώτη Φασούλα

Ο Κλεάνθης Γάλλος είναι το νέο πρόσωπο της παράταξης «Ομάδα Νίκης» του Παναγιώτη Φασούλα που θα διεκδικήσει την προεδρεία της ΕΟΚ στις επικείμενες εκλογές που θα διεξαχθούν στις 28 Μαρτίου.

Αναλυτικά

«Καλωσορίζουμε τον Κλεάνθη Γάλλο ως το 19ο μέλος στην «Ομάδα Νίκης» και του ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή επιτυχία.

Ο Κλεάνθης Γάλλος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1975. Τελείωσε αριστούχος το Λύκειο Μαλακοπής στην Άνω Τούμπα (1993), σπούδασε Νομική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1993-1998) και ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στην Πολιτική Δικονομία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1999-2001) και στο Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό Δίκαιο (LL.M. in Banking and Finance Law) στο Queen Mary University of London (2001-2002).

Είναι νομικός σύμβουλος της Ένωσης Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλονίκης (Ε.ΚΑ.Σ.Θ., 2008-σήμερα), πιστοποιημένος Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO Executive, TUV Austria Hellas, 2018) και μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων (2004-σήμερα).

Ξεκίνησε το μπάσκετ στα παιδικοεφηβικά τμήματα στον Άρη Θεσσαλονίκης (1989-1993), εν συνεχεία αγωνίστηκε ως επαγγελματίας καλαθοσφαιριστής στον Άρη Θεσσαλονίκης (1993-1995), στη Μ.Ε.Ν.Τ. (1995-1996) και στην Cosmos Tübingen στη Γερμανία (1996-1997).

Είναι μέλος του Γυμναστικού Συλλόγου Μέγας Αλέξανδρος Θεσσαλονίκης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΑΣΘ υπεύθυνος για τα νομικά θέματα της Ένωσης (2020-σήμερα)».