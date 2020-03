Πέντε κορυφαία μπασκετικά graffiti στην Αθήνα! (pics)

Η τέχνη του δρόμου έχει τη… ρετσινιά ότι είναι προκλητική, ασεβής, βλάσφημη, αιρετική και παράνομη φυσικά, την ίδια ώρα που καταστρέφει τη δημόσια περιουσία και επιφέρει βανδαλισμούς σε κοινόχρηστους χώρους.

Βλέποντας, όμως τις παρακάτω μπασκετικές δημιουργίες στην Αθήνα, είναι δυνατόν να μην παραδεχτεί κανείς ότι το graffiti είναι τέχνη;

Μάικλ Τζόρνταν

Που: Νέα Φιλαδέλφεια

Στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ της Λεωφόρου Δεκελείας, στο ύψος του παλιού Κένταυρου στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο Μάικλ Τζόρνταν έχει τους τελευταίους μήνες τον νέο τόπο... λατρείας του. Ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας ever, ο Greatest Of All Time ενέπνευσε τον δημιουργό της εκπληκτικής δημιουργίας που κοσμεί το κτίριο πλάι στο μικρότερο από τα δυο γήπεδα. Παρεμπιπτόντως, στο ίδιο σημείο υπήρχε παλαιότερο graffiti του Air, το οποίο… αναβαθμίστηκε και το αποτέλεσμα είναι ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ.

Πλάτων και Αριστοτέλης

Που: Πανεπιστημίου

Η Σχολή των Αθηνών είναι μια από τις διασημότερες νωπογραφίες του Ραφαήλ, ενός εκ των κορυφαίων καλλιτεχνών της Αναγεννησιακής τέχνης, έχοντας τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη στο κέντρο. Ο μεν Πλάτων στα αριστερά δείχνει με προς τον ουρανό ενώ ο Αριστοτέλης διαφωνεί, δείχνοντας προς τη γη με το δεξί χέρι. Το μπασκετικό στοιχείο έχει να κάνει ακριβώς με το ότι στο χέρι του Πλάτωνα μπήκε η μπάλα του μπάσκετ. Παραφράζοντας το γνωστό σύνθημα, «Τι την έκανε την μπάλα ο σοφός»;

Νίκος Γκάλης

Που: Ζάππειο

Το graffiti που συζητήθηκε… περισσότερο από κάθε άλλο το περασμένο καλοκαίρι. Στην αρχική δημιουργία, ο τεράστιος Νίκος Γκάλης παρουσιάστηκε με τη φανέλα του Άρη. Άγνωστοι βεβήλωσαν το έργο σβήνοντας το πρόσωπο του και γράφοντας δίπλα του «ΠΑΟΚ» και άλλα υβριστικά συνθήματα κατά του Άρη και της νεκρής συζύγου του Νικ. Το graffiti αποκαταστάθηκε όμως βεβηλώθηκε ξανά. Η προσωρινή λύση δόθηκε από τον ίδιο τον δημιουργό που «φόρεσε» στον Γκάλη τα γαλανόλευκα της Εθνικής όμως καταστράφηκε εκ νέου.

Γιάννης Αντετοκούνμπο

Που: Σεπόλια

Ο μύθος του Greek Freak άρχισε να χτίζεται στα Σεπόλια και η μορφή του κοσμεί το ανοιχτό γηπεδάκι στη Δυρραχίου, εκεί όπου ο περσινός MVP του ΝΒΑ έκανε τα πρώτα του σουτ πριν ξεκινήσει τη λαμπρή καριέρα του με τον Φιλαθλητικό κι εν συνεχεία στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο με τους Μιλγουόκι Μπακς. Υπεύθυνος της δημιουργίας είναι ο διάσημος street art SAME84.

Antetokounbros

Που: Σεπόλια

Δίπλα από το ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ στη Δυρραχίου που έχει επίσης την φιγούρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο δημιουργήθηκε ακόμα ένα επιβλητικό graffiti στον τοίχο μιας πολυκατοικίας όπου δεν απεικονίζεται μόνο Greek Freak αλλά και τα αδέλφια του, ο Θανάσης, ο Άλεξ και ο Κώστας. Το «We Are All Bros» που σημαίνει «Είμαστε όλοι αδέλφια», εμπνευσμένο από τη λέξη Antetokounbros είναι το σύνθημα του.

Πείτε μας, λοιπόν σε ποια άλλη γειτονιά έχετε ξεχωρίσει μπασκετικό graffiti!