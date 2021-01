Νέα 70άρα για τον Φριντέτ στην Κίνα, αλλά... ήττα από τον 68άρη Τζορτζ-Χαντ! (vids)

Ο πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού σταμάτησε στους 70 πόντους, αλλά η ομάδα του γνώρισε την ήττα στην δεύτερη παράταση από την ομάδα του Sichuan με 136-129.

Μάλιστα ήταν εκείνος που οδήγησε το ματς στην πρώτη παράταση με εύστοχο τρίποντο, αλλά στην αντίπερα όχθη υπήρχε ο φοβερός κα τρομερός Μάρκους Τζορτζ-Χαντ, ο οποίος με τη σειρά του είχε 68 πόντους!

O Φριντέτ αγωνίστηκε 53 λεπτά και είχε στην στατιστική του 7/14 δίποντα, 11/22 τρίποντα, 23/23 βολές, 9 ασίστ, 8 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα και 2 τάπες! Αντίστοιχα ο Τζορτζ-Χαντ μέτρησε με τη σειρά του 16/24 δίποντα, 6/11 τρίποντα, 18/24 βολές, 5 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα, 2 ασίστ και 1 τάπα.

Αν μη τι άλλο ήταν απίστευτο «ματς απ» μεταξύ των δύο παικτών

Ο Φριντέτ...

...και ο Τζορτζ-Χαντ

"I love this game!"

Former @GTMBB guard Marcus Georges-Hunt's wild buzzer-beater puts the game to the second OT. They go on to beat @jimmerfredette 's Shanghai 136-129.

Hunt | 68 PTS, 6-11 3PM, 18-24 FTM

Fredette | 70 PTS, 8 REB, 9 AST, 11-22 3PM, 23-23 FTM pic.twitter.com/DgyfKgKT4J

— CGTN Sports Scene (@CGTNSportsScene) January 25, 2021