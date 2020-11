AEK: Έτσι διέλυσε την Τσμόκι Μινσκ ο Λοτζέσκι (vid)

Πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ. Και ο άνθρωπος που κατάφερε να... ξεκλειδώσει την άμυνα της Τσμόκι Μινσκ. Ο Ματ Λοτζέσκι πέτυχε 16 πόντους στη νίκη της «Βασίλισσας» και το BCL έφτιαξε ένα βίντεο για τον Αμερικανό γκαρντ, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο και έβαλε την Τσμόκι μέσα στα καλάθια.

Δείτε το βίντεο:

As if @AEKBCgr weren't impressive enough, they now have @lojokid10 (16PTS) to make it rain off the bench! #BasketballCL pic.twitter.com/cDAUXxowfQ

— Basketball Champions League (@BasketballCL) November 12, 2020