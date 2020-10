Ρίτας Βίλνιους - Περιστέρι 88-106: Επικός Γκρέι, επική νίκη (vid)

Όσες φορές και αν κοιτάξεις το τελικό σκορ, δεν θα το πιστέψεις. Η εμφάνιση του Περιστερίου ήταν απόλυτη. Αυτή του Στίβεν Γκρέι καθηλωτική!

Δεν συμβαίνει σε κάθε ματς να εμφανίζεται ένας αθλητής που τελειώνει ένας ματς με 39 πόντους και 10/13 (!) τρίποντα!

Ο Γκρέι το έκανε. Και οδήγησε το Περίστερι σε ένα εκπληκτικό «διπλό» στην έδρα της ομάδας, η οποία θεωρείται το μεγάλο φαβορί στον Ε' όμιλο του BCL.

Το ματς

Από την αρχή της αναμέτρησης, το Περιστέρι έδειξε πως δεν πήγε στο Βίλνιους για να γίνει σάκος του... μποξ. Προηγήθηκε με 11-2 και 21-10, προτού η Ρίτας δείξει σημάδια αντίστασης.

Η ήττα από την Ζαλγκίρις (για το πρωτάθλημα) φαίνεται να στοίχισε αρκετά στην ομάδα του Ντονάλντας Κάιρις.

Χρειάστηκε περισσότερο από ένα δεκάλεπτο, προκειμένου να μπει στο κλίμα του αγώνα. Το Περιστέρι δεν το ενόχλησε η... αδυναμία των Λιθουανών. Το αντίθετο. Την απόλαυσε.

Ειδικά ο Γκρέι, έχοντας 19 πόντους στο πρώτο ημίχρονο.

Στο δεύτερο ημίχρονο, μολονότι όλα ξεκίνησαν από το... μηδέν (51-51), το Περιστέρι έδειχνε άνετο.

Η παρουσία του Γκρέι του επέτρεψε να φέρεται με αυτόν τον τρόπο.

Όσο περνούσε η ώρα, ο Αμερικανός γκαρντ δεν σταματούσε να σκοράρει. Αντίθετα, η Ρίτας είδε τον Άντριου Γκάουτλοκ να έχει 12 πόντους, αλλά με 4/12 σουτ. Ο Ντιμίτριους Τζάκσον πρόσθεσε άλλους 14, αλλά και αυτός με μέτρια ποσοστά (5/12). Απόρροια της άμυνας και του σωστού διαβάσματος του Περιστερίου.

Στο τέλος χρειάστηκε ένα μπαράζ τριπόντων του Γκρέι, προκειμένου να ξεκαθαρίσει μια και για πάντα νικητής.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Το Περιστέρι είχε πλάνο. Και το εφάρμοσε, ακόμη και όταν η Ρίτας επιχείρησε να αλλάξει τη ροή του αγώνα. Οι ασίστ ήταν σχεδόν διπλάσιες (28 έναντι 15), ενώ η ελληνική ομάδα διατήρησε ισορροπία στα ριμπάουντ (από 31). Εξάλλου, με 60% στα τρίποντα (18/30) μία ομάδα έχει κάνει το πρώτο βήμα για μία νίκη.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Χωρίς ερώτημα, ο Στίβεν Γκρέι. Στην κορυφαία φετινή επίδοση σκοραρίσματος και στο TOP-5 στην ιστορία του BCL. Πέτυχε 39 πόντους, με 3/5 δίποντα, 10/13 τρίποντα, 3/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 λάθος και 5 κλεψίματα (ranking 47)!

ΑΦΑΝΕΙΣ ΗΡΩΕΣ: O Παναγιώτης Βασιλόπουλος έδωσε τον... οβολό του στην επίθεση (13π.) μα η σημαντικότερη συμβολή του ήταν στην άμυνα. Παράλληλα, πήρε 5 ριμπάουντ, έδωσε 2 ασίστ σε 32:26 στο παρκέ.

ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: O Κρίστιαν Κίτσινγκ, φόργουορντ της Ρίτας έμεινε στα ρηχά. Έχασε αρκετές μάχες κάτω από τη ρακέτα, ενώ μέτρησε 1/7 σουτ τριών πόντων και 3 λάθη.

ΣΗΜΕΙΟ – ΚΛΕΙΔΙ: Με το σκορ στο 82-77 υπέρ του Περιστερίου, ο Γκρέι πέτυχε τρίποντο για το 85-77. Μόλις η Ρίτας επιχείρησε να μειώσει στο σκορ, ο Γκρέι είχε άλλο ένα τρίποντο στο... τσεπάκι του. Το σκορ πήγε στο 93-81 και ο νικητής είχε κριθεί.

Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Ο Στίβεν Γκρέι πήρε τη μπάλα, στα τελευταία δευτερόλεπτα, σηκώθηκε πίσω από τη γραμμή των τριών πόντων για να σημειώσει στο 10ο τρίποντό του στον αγώνα (σε 13 προσπάθειες). Αποθέωση!

ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Το Περιστέρι σχεδόν τίποτα! Η Ρίτας την περιφερειακή άμυνά της, την οποία έκανε σμπαράλια ο Γκρέι, αλλά και την αδυναμία της να δώσει εύκολα καλάθια (15 ασίστ/16 ασίστ).

Τα δεκάλεπτα: 22-27, 51-51, 71-80, 88-106.

19PTS, 5AST & 4STL: there was absolutely no stopping Steven Gray in the first half! #BasketballCL I @peristeribc pic.twitter.com/RwzPBUKqDl

— Basketball Champions League (@BasketballCL) October 27, 2020