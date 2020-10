Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ έκανε... πράγματα και θαύματα στο πρώτο μισό της πρεμιέρας του Περιστερίου στο BCL.

Απέναντι στη Ρίτας είχε 19 πόντους, 5 ασίστ και 4 κλεψίματα, με αποτέλεσμα η ομάδα των δυτικών προαστίων να παρέμενε μέσα στο παιχνίδι.

Δείτε τα κατορθώματά του στο πρώτο ημίχρονο,

19PTS, 5AST & 4STL: there was absolutely no stopping Steven Gray in the first half! #BasketballCL I @peristeribc pic.twitter.com/RwzPBUKqDl

— Basketball Champions League (@BasketballCL) October 27, 2020