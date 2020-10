Όσα πρέπει να ξέρετε για τους ημιτελικούς του BCL

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει το ΒCL για τους ημιτελικούς της ΑΕΚ με τη Σαραγόσα (21:30) και της Μπούργος με τη Ντιζόν (18:30)

Hereda San Pablo Burgos και Casademont Zaragoza, δυο ισπανικές ομάδες που συμμετέχουν για πρώτη φορά στη διοργάνωση, θα μπουν στο παρκέ του ΟΑΚΑ την Παρασκευή για τα Ημιτελικά του Basketball Champions League.

Αντιμετωπίζουν την Dijon και την οικοδέσποινα του Final 8, AEK, αντίστοιχα με την γαλλική ομάδα να ψάχνει την πρώτη της ευρωπαϊκή πρόκριση σε τελικό μετά το 2004, όταν ήταν φιναλίστ του FIBA EuroCup Challenge και την ελληνική ομάδα να αναζητά το repeat του 2018, όταν κατέκτησε το τρόπαιο του BCL στο ίδιο γήπεδο.

