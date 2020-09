Με Ράις η προαναγγελία του BCL για το Final 8: «Έφτασε η ώρα» (pic)

Η διοργανώτρια αρχή του Basketball Champions League φιλοξένησε έναν παίκτη από κάθε ομάδα του Final 8 γράφοντας ότι «έφτασε η ώρα».

Παράλληλα έκανε και το ερώτημα: «Ποιον διαλέγετε;» Υπενθυμίζουμε ότι εκτός από την ΑΕΚ και την Νίμπουρκ που θα παίξουν στον έναν προημιτελικό, στον θεσμό Τουρκ Τέλεκομ, Μπούργκος, Τενερίφη, Χάποελ Ιερουσαλήμ, Ντιζόν και Σαραγόσα.

It's about that time. Who ya got?#BasketballCL #Final8 pic.twitter.com/e5MWmoQqJY

— Basketball Champions League (@BasketballCL) September 28, 2020