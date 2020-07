Γαλατάσαραϊ: Ενισχύεται με Χάντερ στα γκαρντ (pic)

Σύμφωνα με το Sportando, η Γαλατάσαραϊ τα έχει βρει σε όλα με τον πρώην ΝΒΑer RJ Χάντερ, με τις 2 πλευρές να έχουν συμφωνήσει και για συμβόλαιο.

Ο 26χρονος γκαρντ επιλέχθηκε από τους Σέλτικς στο Νο.28 του draft του 2015, ενώ με τη φανέλα της Τουρκ Τέλεκομ μέτρησε 13.8 πόντους στο BCL τη σεζόν που πέρασε.

Galatasaray is finalizing a contract with former NBA guard with RJ Hunter, a source tells @Sportando.

Hunter, selected by Celtics with 28th pick in 2015 NBA Draft, averaged 13.8ppg in BCL with Turk Telekom Ankara

Emiliano Carchia (@Carchia) July 21, 2020