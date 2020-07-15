LIVE TV Η κλήρωση για ΑΕΚ, Περιστέρι και Ηρακλή στο BCL
Παρακολουθείστε στις 12:00 την κλήρωση του φετινού Basketball Champions League στο οποίο συμμετέχουν οι τρεις ελληνικές ομάδες.
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ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -
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