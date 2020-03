Κεκλεισμένων των θυρών το Βόννη - ΑΕΚ

Τα κρούσματα του κορωνοϊού ανά την Ευρώπη έχουν φέρει ανησυχία στις τάξεις των ομάδων και πολλοί αγώνες θα γίνουν χωρίς την παρουσία οπαδών.

Μέχρι χθες (09/03) το Βόννη - ΑΕΚ ήταν γνωστό πως θα γίνει κανονικά με φιλάθλους στο γήπεδο, ωστόσο τα δεδομένα σήμερα άλλαξαν.

Η «κιτρινόμαυρη» αποστολή πληροφορήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (10/03) πως η αναμέτρηση με την γερμανική ομάδα θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών.

Αυτό σημαίνει πως δεν θα μπορέσουν να πάνε στο «Telekom Dome» και οι 300+ οπαδοί της ΑΕΚ, ενώ αναμένεται επίσημη ενημέρωση από το Basketball Champions League.

