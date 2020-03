Κοροναϊός: Η Σάσαρι επιστρέφει στην Ιταλία και δεν παίζει με Μπούργος! (pic)

Για πρώτη φορά στα χρονικά του Basketball Champions League ομάδα δεν θα κατέβει σε παιχνίδι!

Η Σάσαρι αρνήθηκε κατηγορηματικά να παίξει στην έδρα της Μπούργος παρουσία οπαδών, μετά τα κρούσματα κορωνοϊού στην Ισπανία.

Η ιταλική ομάδα είχε κάνει αίτημα στην ευρωπαϊκή διοργανώτρια αρχή για κεκλεισμένων των θυρών αγώνα, ωστόσο αυτό δεν έγινε δεκτό και με ανακοίνωσή της τόνισε πως «δεν είμαστε πρόθυμοι να βάλουμε την ομάδα σε κίνδυνο».

Η Μπούργος είχε τονίσει από την πλευρά της πως από την στιγμή που η Κυβέρνηση δεν επιβάλλει αγώνες χωρίς κόσμο, η ίδια δεν μπορεί να κάνει κάτι.

Μετά από αυτές τις εξελίξεις, η αποστολή της Σάσαρι αποφάσισε να πάρει το δρόμο της επιστροφής για Ιταλία, κάτι που λογικά θα φέρει και την πρόκριση της Μπούργος στα ημιτελικά της διοργάνωσης, από την στιγμή που νίκησε και στο πρώτο παιχνίδι.

Η ισπανική ομάδα θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Χάποελ Ιερουσαλήμ - Περιστέρι Winmasters στους «8».

Dinamo Sassari announced that they will return to Italy and WILL NOT play the Basketball Champions League game against Burgos because BCL did not accept to play the game behind closed doors

