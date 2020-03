Η Σάσαρι θέλει χωρίς κόσμο το παιχνίδι με την Μπούργος, αλλιώς δεν θα παίξει!

Η ισπανική ομάδα ήταν η μοναδική που έκανε «διπλό» στην πρώτη αγωνιστική των «16» του Basketball Champions League και τώρα θα φιλοξενήσει το δεύτερο παιχνίδι της σειράς με την Σάσαρι.

Η αποστολή της ιταλικής ομάδας είναι από την Κυριακή (08/03) στο Μπούργος κι έχει αιτηθεί στην διοργανώτρια αρχή να γίνει το παιχνίδι στο «Coliseum» κεκλεισμένων των θυρών, λόγω των κρουσμάτων του κορωνοϊού στην πόλη.

Οι γηπεδούχοι ξεκαθάρισαν πως δεν είναι απόφαση των ομάδων για το αν τα παιχνίδια θα γίνουν με ή χωρίς κόσμο, αλλά της Κυβέρνησης. Αν το BCL δεν κάνει δεκτό το αίτημα της Σάσαρι, τότε υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο η αποστολή των Ιταλών να μην κατέβει να παίξει.

Burgos replied to Sassari saying that not the clubs but the Government decides whether the game has to be played or not behind closed doors. And so far the Government did not say anything about playing without spectators https://t.co/AF7yDSEWoj

— Emiliano Carchia (@Carchia) March 9, 2020