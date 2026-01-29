Η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού έδωσε το παρών στο κλειστό του Μετς, για να στηρίξει την ομάδα βόλεϊ στον πρώτο προημιτελικό του CEV Challenge Cup απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στη «μάχη» των προημιτελικών του CEV Challenge Cup γυναικών, φιλοξενώντας τον Ερυθρό Αστέρα στο κλειστό του Μετς, με στόχο να κάνει το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Το «τριφύλλι» έφτασε μέχρι τους «8» της διοργάνωσης αφήνοντας εκτός συνέχειας, κατά σειρά, την ελβετική Ντούντινγκεν και την πορτογαλική Μπράγκα, ενώ η ομάδα του Βελιγραδίου ξεπέρασε τα εμπόδια της βελγικής Σαπέλ και της Χόλτε από τη Δανία.

Ξεχωριστή νότα στη βραδιά έδωσε η παρουσία της οικογένειας του Παναθηναϊκού, με την ομάδα μπάσκετ γυναικών να δίνει δυναμικό «παρών» στο Μετς για να στηρίξει την προσπάθεια της ομάδας βόλεϊ. Η Σελέν Ερντέμ και οι παίκτριές της βρέθηκαν στο πλευρό του τμήματος βόλεϊ, μια μέρα μετά τη μεγάλη νίκη που πανηγύρισαν την Τετάρτη (29/01) απέναντι στον Ολυμπιακό στο «Παύλος Γιαννακόπουλος», στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ενότητας και στήριξης ανάμεσα στα τμήματα του συλλόγου.