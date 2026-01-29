Ο Παναθηναϊκός υποδέχτηκε τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι που ξεχώρισε στο πρόγραμμα της εμβόλιμης 16ης αγωνιστικής (28/1) του πρωταθλήματος της Α1 Γυναικών στο εμβληματικό «Παύλος Γιαννακόπουλος» επικρατώντας στο ντέρμπι «αιωνίων» με 88-85.

Δεν ήταν εύκολη υπόθεση για τις «πράσινες» που... κινδύνεψαν στο φινάλε της αναμέτρησης, όμως χάρισαν τη χαρά στους φιλάθλους τους που γέμισαν τον «Τάφο του Ινδού» για να στηρίξουν τη Σελέν Ερντέμ και τις παίκτριές της.

Η Τουρκάλα προπονήτρια εξαρχής αποτέλεσε το πρόσωπο του αγώνα με τους φίλους του τριφυλλιού να την αποθεώνουν από την πρώτη στιγμή που πάτησε παρκέ με την χαρακτηριστική ενέργειά της. Στη συνέχεια εκείνη υποκλίθηκε στον κόσμο που έκανε το όνομά της τραγούδι.

Η Σελέν Ερντέμ έχει αδιαμφισβήτητα δεθεί με τους «πράσινους» φιλάθλους και δεν γινόταν να συγκρατήσει την χαρά και την ικανοποίησή της για τη σπουδαία επικράτηση με αποτέλεσμα να γίνει «ένα» με την εξέδρα κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών.

Το GWomen βρέθηκε εκεί και κατάφερε να αποσπάσει μία δήλωση από προπονήτρια του Παναθηναϊκού η οποία έδειξε την υπερηφάνια της για όσα έχει πετύχει η ομάδα της.

Η δήλωση της Ερντέμ στην κάμερα του GWomen

«Είμαι πολύ χαρούμενη. Ήταν μία σπουδαία νίκη για εμάς. Συγχαρητήρια σε όλες τις παίκτριές μου. Η ομάδα μας δείχνει πως έχει μεγάλη καρδιά. Κάθε φορά. Αγαπώ τις παίκτριές μου. Αγαπώ το τεχνικό μου επιτελείο».